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Elle dergisi bütün edisyonlarında kürk kullanımını yasakladı

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Moda dergisi Elle, hayvanları korumak ve değişen zevkleri yansıtabilmek adına bütün uluslararası edisyonlarında kürk kullanımını yasakladı.
Elle dergisi bütün edisyonlarında kürk kullanımını yasakladı

Derginin 45 farklı ülkede baskılarının her biri sayfalarında, web sitesi ve sosyal medya hesaplarında hayvan kürkü tanıtan içerikler kullanmayacağına dair anlaşma imzaladı. 33 edisyon yıl sonuna kadar, kalanlar da 2023 başı itibariyle kürk kullanımı durduracak.

Reuters’a konuşan derginin kıdemli başkan yardımcısı ve uluslararası direktörü Valeria Bessolo LLopiz kararı “Bu, hayvan refahı konusundaki farkındalığı artırmak, sürdürülebilir ve yenilikçi alternatiflere olan talebi desteklemek ve daha insancıl bir moda endüstrisini teşvik etmek için gerçekten harika bir fırsat” sözleriyle yorumladı.

Kararın arkasında yatan motivasyonun ‘hayvan refahı‘ olduğu kadar yeni neslin değişen talepleri olduğu da LLopiz’in şu sözlerinde anlaşıyor: “Kürkün modası geçmiş görünüyor. Özellikle moda ve lüks endüstrinin asıl hedefi olan Z jenerasyonu için. Z jenerasyonu modanın sorumluluk sahibi, etik ve yenilikçi olmasını istiyor.”

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