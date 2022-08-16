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Ellerde ve ayaklarda oluşan bu hisse dikkat! B12 vitamini seviyelerinin en dipte olduğunun işareti

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B12 vitamini, nörolojik ve sinir sistemleri üzerinde vazgeçilmez bir role sahiptir. B12 vitaminin yokluğunda, sinirler sinyal iletme yeteneklerini büyük oranda kaybedebilir. Özellikle eksikliği durumunda ellerde ve ayaklarda oldukça ilginç belirtiler orta
Ellerde ve ayaklarda oluşan bu hisse dikkat! B12 vitamini seviyelerinin en dipte olduğunun işareti

B12 vitamini, vücudun periferik nöropatiyi önlemek için ihtiyaç duyduğu sinirlerin korunmasını sağlar. Tedavi edilmemesi durumunda ise nöropati yaşamı değiştiren etkilere sahip olabilir. Bu nedenle semptomlar ortaya çıkar çıkmaz mücadele etmek de büyük önem taşıyor.

Mayo Clinic'e göre, B12'deki bir eksiklik, "ağrıya neden olmaması gereken" aktiviteler arasında ağrı da dahil olmak üzere farklı komplikasyonlara neden olabilir. Uzmanlar; herhangi bir temasta veya bir battaniyenin altındayken ayaklarınızda ağrının oluştuğu bir sürecin tetiklenebileceğini belirtiyor

Vücut B12 vitaminini iki ayrı aşamada emilimini gerçekleştirir; önce besin kaynağından besini ayırmayı ve ardından karaciğerin onu emmesini sağlar. Bu süreç, vücut yaşlandıkça tükenme eğiliminde olan, içsel faktör olarak bilinen bir mide asidi gerektirir. Bazen, operasyon mide zarındaki asit üretimine müdahale ettiyse, mide cerrahisi hastaları içsel faktörler sebebiyle B12 vitamini eksikliğinden muzdariptir. Ancak vücut B12 vitaminini emmede başarılı olduğunda, vücudun ihtiyaçlarını yıllarca karşılayabileceği karaciğerde depolanır. Bu nedenle B12 vitamini eksikliği ile ilişkili semptomların gelişmesi yavaş olabilir ve giderek kötüleşebilir.

Cleveland Clinic'ten uzmanlar; Bazı kişilerin vücutlarında düşük düzeyde B12 vitamini olmasına rağmen hiçbir belirti olmayabileceği konusunda uyarıda bulunuyor. "B12 vitamini eksikliği olan kişilerde anemi (kırmızı kan hücrelerinin eksikliği) olmaksızın nörolojik semptomlar ve/veya hasar olabilir."

 

 

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