Ellerimizle adayı yok ediyoruz: Kaplumbağa yumurtalama alanına otel dikiliyor (video)

İskele Boğazı'nda kaplumbağa yumurtlama alanına yapılması planlan otellin çalışmaları, vatandaşlar tarafından büyük tepki çekti.

Vatandaşların tepkisini çeken inşaat çalışmalarıyla ilgili Biyologlar Derneği Başkanı Hasan Sarpten şu açıklamalarda bulundu:

"Her gün yeni bir talan, her gün yeni bir doğa katliamı çıkıyor karşımıza. Tüm gündür engellemeye, durdurmaya ve yetkilileri uyarmaya çalıştığımız Ískele Boğaz'ında kaplumbağa yumurtlama alanında denize 5m mesafedeki kumul alan içinde yakında gündeme gelecek yeni bir otel inşaatı için yapılmaya başlayan etüt calışmaları bunun en son örneği!

Bu yıl yaşadığımız felaketlerden hiç mi ders almadık? Yeter artık, bu ülkenin doğası daha fazlasını kaldırmıyor."



