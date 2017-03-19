Ellinas: “Kıbrıs doğal gazı abartılıyor”

Uluslararası hidrokarbon uzmanı Haralambos Ellinas, Güney Kıbrıs’ın sözde “Münhasır Ekonomik Bölgesi” (MEB) içerisindeki doğal gazın abartıldığını ve bugünkü fiyatlarla AB’ye taşınmasının imkansız olduğunu söyledi.

Haravgi gazetesine söyleşi veren Ellinas, Afrodit parselindeki doğal gazın, aynı sebeplerden ötürü Mısır’a dağıtımının da olanaklar dahilinde olmadığını ve sözde “MEB” içerisindeki doğalgazın, AB’nin şu anki doğal gaz ihtiyacını karşılayan Rus doğal gazıyla rekabet edemeyeceğini ifade etti.

,Habere göre Ellinas, Rus doğal gazı nedeniyle, bugün tartışılan boru hatlarından hiçbirinin yaşayabilir olmadığını ve dünyada, sıvılaştırılmış doğal gaz kullanımının giderek artış gösterdiğini kaydetti.

Sıvılaştırılmış doğal gaz terminalinin kalıcı olabilmesi için 3 Afrodit gerektiğini belirten Ellinas, doğal gazdan kazanç elde edebilmek için şirketlerle işbirliği yapılması gerektiğini söyledi.