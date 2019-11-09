Ellinas KKTC’deki enerji sempozyumuna katılmıyor

Haravgi gazetesi Haralambos Ellinas’ın konu hakkında (gazeteye) yapmış olduğu açıklamaya yer verdi.

Habere göre Ellinas, sempozyumun açılışını Başbakan Ersin Tatar’ın yapacak olmasından dolayı konunun siyasi boyut aldığını bu nedenle sempozyuma katılmayacağını belirtti.

Gazete, bir Kıbrıs Türk öğretim görevlisinin, “sadece Türkiye tarafından tek taraflı bilgilendirme olmaması, başka uzmanlar tarafından da bilimsel bilgilendirme yapılması” için kendisine yaptığı konuşmacı olması davetini kabul ettiğini belirten Ellinas’ın, davete olumlu yanıt verme girişimi nedeniyle Kıbrıs Rum tarafındaki medya ve milliyetçi çevrelerin hedefi olduğunu da kaydetti.

Habere göre Ellinas, gazeteye yaptığı açıklamada, daveti kabul ettiği zaman bunun teknik-ekonomik bir etkinlik olduğunu ancak şimdi ise, siyasileşen bir olgu ile açılış konuşmasını Başbakan Tatar’ın yapacağını duyduğunu, bu nedenden dolayı organizatörlere sempozyuma katılmayacağı yönünde bilgi verdiğini ifade etti.