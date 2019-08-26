Ellinas, Türkiye’nin doğal gaz bulamayacağı iddiasında

Alithia gazetesinde yer alan söyleşisinde Haralambos, Türkiye’nin doğal gaz arama faaliyetleriyle aslında doğal gaz bulmayı değil, oldubittiler yaratacak gri bölgeler ve koşullar oluşturarak, hazır olduğu zaman diyalog yoluna gitmeyi hedeflediği iddiasında da bulundu.

Ellinas ayrıca, ABD’nin bölgeye yönelik ilgisinin, doğal gaza yönelik olsa da, siyasi düzlemde aslında İsrail’i desteklemek amacını taşıdığını sözlerine ekledi.