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Elma ve armutta limit üstü kalıntı!

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Tarım Dairesi, ithal ürünlerden alınan 41 numunenin 39’u, yerli ürünlerden alınan 20 numunenin tamamının temiz çıktığını bildirdi.
Elma ve armutta limit üstü kalıntı!

Haftalık gıda denetim sonuçları açıklandı. 21- 27 Haziran 2024 tarihleri arasında ithal ve yerli ürünlerden alınan numuneler, Devlet Laboratuvarı'nda gerçekleştirilen analizler sonucunda Avrupa Birliği pestisit limitlerine göre değerlendirildi.

Buna göre ithal ürünlerden alınan 41 numunenin 2’sinde limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildi

Onbaşı İşl. Ltd. ait armut S.M de limit üstü bitki koruma ürünü bulundu, ürünler firmanın isteği üzerine menşeine iade edildi.

REE Tic Ltd. Cahide Kılıç’a ait elma golden da limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden firmanın isteği üzerine imha edilecek.

Yerli ürünlerden alınan 20 numunenin 20’si temiz çıktı, limit üstü bitki koruma ürünü tespit edilen    numuneye rastlanmadı.

 

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