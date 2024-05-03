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Elma ve çeri domateste limit üstü bitki koruma ürünü…

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Haftalık gıda denetimlerinde, iki ithal ürünün limit üstü bitki koruma ürünü içerdiği tespit edilirken, yerli ürünler temiz çıktı.
Elma ve çeri domateste limit üstü bitki koruma ürünü…

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığından verilen bilgiye göre, 19-25 Nisan tarihleri arasında ithal ve yerli ürünlerden alınan numuneler, Devlet Laboratuvarı’ndaki analizlerde Avrupa Birliği pestisit limitlerine göre değerlendirildi.

Sonuçlara göre, ithal ürünlerden alınan 30 numunenin 28’ i temiz çıkarken, limit üstü bitki koruma ürünü içeren 2 numuneye rastlandı. REE Cahide Kılıç’a ait elma stk. ve çeri domateste limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürünler firmanın isteği üzerine menşeine iade edildi.

Yerli ürünlerden alınan 8 numunenin 8 ’i ise temiz çıktı.

 

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