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Elmalı: Açıklanan Hayat Pahalılığı Oranına Kimse İnanmadı

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Elmalı: Açıklanan Hayat Pahalılığı Oranına Kimse İnanmadı
Elmalı: Açıklanan Hayat Pahalılığı Oranına Kimse İnanmadı

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) Başkanı Ozan Elmalı, alım gücünün her geçen gün eridiğini, insanların borç yükü altında ezildiğini, bunu görmezden gelen siyasilerin seçim gezilerinde umut tacirliği yaptığını savundu.

Hayat Pahalılığı oranın hesaplanma şeklini de eleştiren Elmalı, “3 Aralık’ta açıklanan Hayat Pahalılığı oranına siz dahil kimse inanmadı” ifadelerine yer verdi.
 
Yazılı açıklamasında Türk Lirası’nın ve asgari ücretin döviz karşısındaki değer kaybına işaret eden Ozan Elmalı,  sendikanın halkın darboğazdan kurtulması için bazı önerileri olduğunu belirtti, önerileri şöyle sıraladı:

“Doğru vergilendirme sistemi kurulup, uygulanarak ultra lüks yaşam sürenlerin aynı ölçüde vergi ödemesi sağlanmalıdır.  Asgari ücretten vergi uygulamaları sonlanmalıdır. HP doğru şekilde 2 ayda bir hesaplanarak maaşlara yansıtılmalıdır. Asgari ücret insanca yaşamaya yetecek şekilde düzenlenmeli ve alım gücünü koruyacağı sisteme sokulmalıdır. Vergi beyanında bulunmayan, vergi ödememek için türlü yollar deneyen, zarar gösteren ve beyan ettiği vergiyi ödemeyen tüm kişi, kurum ve şirketler tespit edilip vergi ödemeleri sağlanmalıdır. Devletin mevcut kaynaklarının doğru yerlere kullanılması sağlanarak bu harcamaların halkın alacağı kamusal hizmetler başta sağlık ve eğitim olmak üzere gerçek üreticiye, üretime aktarılması sağlanmalıdır. ‘Gel başla’ diyerek işe alımlara, atama ile bürokrat yaratmaya son verilmelidir. En az kazanandan yüzde 10 vergi alınırken bu oranı yüzde 20’ye çıkaracak muafiyeti sıfırlayacak yasal düzenleme derhal geri çekilmelidir.” 

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