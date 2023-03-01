Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) Başkanı Ozan Elmalı, Eğitim Bakanlığı ve hükümete seslenerek, okul binalarının depreme karşı güvenliği açısından bir an önce harekete geçilmesini istedi

Elmalı: Bilime kulak tıkayanların yarattığı acı tablo ile karşı karşıyayız

Sendika adına yazılı açıklama yapan Elmalı, hükümete seslenerek, “Okulların güvenle eğitime başlaması ve sorunların çözümü için sorumluluğunuzu hatırlayın ve harekete geçin” mesajı verdi.

Elmalı, “Eğitim-öğretimin bir plan çerçevesinde bilimsel, laik bir anlayışla, güvenli okul ortamında uzun vadeli, öngörülü olarak ve yaşanan sorunlardan ders alarak yürütülmesi gerektiğini yıllardır ifade eden bizler maalesef; söylenenlere, gerçeklere, bilime kulak tıkayanların, sorunlar karşısında başını kuma saklayanların yarattığı acı tablo ile bir kez daha karşı karşıyayız.

“Depremdeki acı tablo; insana değer vermeyen anlayışın sonucudur”

Elmalı şöyle devam etti;

“6 Şubat günü yaşanan deprem sonrasında tüm toplumumuzu ve Türkiye’yi derinden yaralayan acı tablo da maalesef umarsızlığın, bencilliğin, bilime kulak tıkayan, insana değer vermeyen aynı anlayışın sonucudur.

Ülkemizdeki okulların yapısal sorunlarını, yıkılmakla karşı karşıya olan durumlarını, yıllardır ihmal edildiğini, bakımsızlıktan dökülen hallerini yaz ayları boyunca tam 16 defa kamuoyunun gündemine getirip resimlerle, eylemlerle, açıklamalarla ortaya koyduk. Dikkat çekmeye çalıştığımız ve fakat bir türlü başaramadığımız ’Çok geç olmadan harekete geçin, okullar yıkılıyor’ çağrısıydı.

Duymazdan geldiniz, dinlemediniz, ötekileştirmeye, yalnızlaştırmaya, kötülemeye çalıştınız, dikkate almayıp inkar ettiniz. Ancak ‘gerçeklerin ortaya çıkmak gibi bir huyu vardır’

“Bu vaatler yerine getirilmesi gereken yükümlülükler değil mi?”

Dün bizlerin söylediğini hiçe sayanlar, bugün ‘Okullarımız, hastanelerimiz ve kamu binalarımız en hızlı şekilde kontrol edilmeli. Ekipler kuracağız, durum tespiti yapacağız, bilimin yolundan gideceğiz, vatandaşlarımızı korumalıyız’ diye beyanatlar verip şov yapıyor.

Bu vaatler bir devletin vatandaşlarına karşı yerine getirmesi gereken yükümlülükler değil mi? Toplum için sanki lütufmuş gibi bunları şimdi söylüyor olmaktan utanmıyor musunuz?

Yıllardır kaynaklarını çarçur edip kamusal yatırımları yapmadığınız için ‘Bu Topluma Özür Borcunuz’ vardır.

Eğitim Bakanlığı yetkilileri bir haftadır Mağusa bölgesi okullarında 2 bin 500’den fazla öğrencinin ‘okullarımız yıkılır korkusuyla’ okula gitmediğinin farkında mıdır?

Farkındaysa bu konuda tek bir cümle kurmuş mudur?

Hareket planı veliler, öğrenciler ve öğretmenlerle ne zaman paylaşılacak?

Ailelerimizin, öğrencilerimizin, öğretmenlerimizin, toplumumuzun yetkililerin yapacağı bir açıklamaya ihtiyacı vardır.

Siz sayın yetkililer;

1. Okula gitmeyen Namık Kemal Lisesi, Cumhuriyet Lisesi, Dr. Fazıl Küçük Endüstri Meslek Lisesi, Karakol ilkokulu öğrencilerine ‘Güvenle okulunuza gidebilirsiniz’ diyebiliyor musunuz?

2. Okula gitmeyen öğrencilerle, ailelerle, okul idareleri ve öğretmenleri ile bir araya gelip onları dinlemeyi düşünüyor musunuz?

3. Okullarımızda tedirginlik yaşayan öğrenci ve ailelerin talebinin güvenli okullar olduğunun farkında mısınız?

4. 2 bin 500’den fazla öğrencinin okula gitmemesi sizin açınızdan dikkate alınacak bir sorun değil mi?

5. Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri, askeri birlikler ve Sivil Savunma ile okullara portatif sınıf-çadırların kurulması imkanı olabilir mi diye irtibata geçtiniz mi?

6. Okula gitmeyen öğrencilerin okullarına güvenle dönmeleri için, konteyner sınıflar, sağlamlılığı bilinen binalarda eğitimin devamı için çalışmanız var mı?

“Ya harekete geçin ya da gidin”

Hükümete ve Eğitim Bakanlığı’na çağrımızdır;

Ya bir an önce sorunların çözümü ve güvenli bir şekilde eğitim-öğretimin tekrar başlaması için kafanızı soktuğunuz kumdan çıkarın, okulların güvenle eğitime başlaması ve sorunların çözümü ile ilgili sorumluluğunuzu hatırlayın ve harekete geçin ya da gidin”