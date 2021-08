Elmanın Hiç Bilmediğiniz Faydaları...

Elma atlı ve ekşi olmak üzere ikiye ayrılan ve çok tüketilen bir meyvedir. Elmanın içeriğinde B vitaminleri ile A, E ve C vitaminleri de bulunur. Sizler için elmanın faydalarını ve neye iyi geldiğini hazırladığımız yazımızda bilinmesi gereken her şeyi bulabilirsiniz.

Elma ülkemizde Türkiye'de yaygın olarak tüketilen, antioksidan, lif ve flavanoid içeriği bulunan, sağlık açısından zengin bir besin maddesi olarak karşımıza çıkar. 7 bin 500'den fazla türü olan elmanın en çok bilinen çeşidi ise kırmızı ve yeşil elmadır. Yeşil elma ekşi, kırmızı elma ise tatlıdır. Kalorisi düşük olan bu meyve diyet ve zayıflama dönemlerinde ara öğün olarak tercih edilir. Bunun yanı sıra tatlıların da vazgeçilmez ara malzemelerinden biri olarak kullanılır. Vücuda da direnç katan özelliklere sahip olan elma hakkındaki tüm detayları yazımızda sizler için bir araya getirdik.

ELMANIN FAYDALARI

Elma kansere karşı koruyuculuk sağlar. Yapılan kanser araştırmalarında kanser hücrelerinin gelişmesini engellediği ve bu oranın yüzde 23'e kadar çıktığı görülmüştür.

Pektin içeren elma yüksek bir lif oranına sahiptir. Bu lif sayesinde metabolizma sistemi daha iyi çalışır ve bağırsaktaki faydalı bakterileri harekete geçirir.

Elma tüketiminin diş temizliğine de iyi geldiği bilinmektedir.

Hafızayı güçlendirir.

Lifli yapısı ile parkinsona karşı koruyucu bir görev gördüğü araştırmalarda belirtilmiştir.

Demir içerdiğinden dolayı anemiyi engeller.

Kalp dostudur. Kalp damarlarında meydana gelebilecek tıkanıklıkların olmasını engeller.

Bağışıklığın güçlenmesini sağlar.

Kolesterolü dengeler

A vitamini sayesinde göz sağlığına iyi gelir.

Lif oranıyla tokluk hissi verir. Gün içinde açlığı bastırarak kilo vermenize yardımcı olur.

Cildi gençleştirir. Kırışıklık ve lekeleri önler.

ELMA NEYE İYİ GELİR?

Elma içeriğindeki lif oranı ile kilo verme konusunda destek sağlar. Kalp ve göz sağlığına iyi gelir. Bağışıklığı düzenleyerek sindirim sistemini düzenler. Aynı zamanda Parkinson, alzeihmer gibi beyin fonksiyonlarından kaynaklanan hastalıklara da fayda sağlar. Elma mideye iyi gelir mi? sorusu da kişilerin merak ettiği konulardan biridir. Lif oranı yüksek bir meyve olan meyve mide sağlığına da iyi gelir.

ELMA SİNDİRİME İYİ GELİR Mİ?

Düzenli elma tüketimi bağırsak sisteminin sorunsuz çalışmasına ve düzene girmesine yardımcı olur. IBS, kabızlık, ishal gibi bağırsak sorunlarına karşı iyileştirme sağlar. Sindirimi kolay olan bu meyve ile kişiler hem vitamin hem de lif açısından doygunluk kazanır.

KIRMIZI ELMA YEMENİN FAYDALARI

Antioksidan oranı yeşil elmaya oranla daha fazladır.

Astıma karşı iyi gelir.

Saçları güçlendirir.

Hazımsızlık problemlerini ortadan kaldırır.

Kalp ve damar hastalıklarının oluşmasına, kalp krizlerine engel olur.

YEŞİL ELMANIN FAYDALARI

Hızlı kilo vermeyi sağlar. 1 tanesinde 80 kalori bulunan yeşil elma enerji veren bir meyvedir.

Şeker hastalığının oluşmasını engeller. Doğal şeker alımını sağlar.

Kalbe ve damar hastalıklarına iyi gelir.

Aç karnına tüketildiği takdirde atardamarlarda plak olmasını engeller, kalp kasını güçlendirir, kalpte iltihap oluşumunu engeller.

Beyin sağlığına iyi gelir.

Dişte plak oluşumunun önüne geçer. pH seviyesi yüksek olan bu meyve ağız kokusuna karşı da savaşır.

ELMANIN CİLDE FAYDALARI

Elma besin maddesi açısından zengindir. Bakır, A ve C vitamini bileşenleri yüksektir. Bu bileşenler cildin yenilenmesini sağlar. Bunun yanı sıra cilde daha parlak ve ışıltılı bir görünüm verir. Elmanın ciltte kullanımları farklı şekilde olabilir. Elma ile yapılan kozmetik ürünleri kullanılabileceği gibi elma suyu ya da sirkesi ile cilt temizliği yapılabilir. Aynı zamanda ciltteki kolajen seviyesini yükseltir ve depolama yapar. Elmanın cilde en önemli faydası da güneşin zararlı ışınlarına karşı koruma sağlamasıdır.

ELMADA HANGİ VİTAMİNLER BULUNUR?

C vitamini. Elma önemli bir C vitamini kaynağıdır. Çok güçlü bir antioksidan olan C vitamini, hücreleri yeniler ve bağışıklık sistemini güçlendirir. Özellikle kış aylarında vücudu enfeksiyonlara karşı korur. Vücudun üretemediği bir vitamindir, besinler yoluyla alınmalıdır.

K vitamini. Kanın pıhtılaşmasını gerçekleştiren ve kemikleri güçlendiren K vitamini, sık tüketilen yeşil yapraklı sebzelerde de bulunur.

B6 vitamini. B6 vitamini vücudun proteinleri sentezleyebilmesini sağlar. Vücudun daha başka nişasta, şeker, karbonhidratlar ile magnezyumu işleyebilmek, sinirler arasında iletişimi sağlayabilmek için B6 vitaminine ihtiyacı vardır.

A vitamini. A vitamini genelde göz, kemik, diş ve dişeti sağlığı için gereklidir. Vücudun dokularını onarmak amacıyla kullandığı A vitamini antioksidandır, hücreleri yeniler. Enfeksiyonlarla mücadelede önemli rol oynar.

E vitamini. E vitamini çok güçlü bir antioksidandır, bağışıklık sistemini güçlendirir. Sağlıklı saçlar, cilt ve tırnaklar için de E vitamini gereklidir.