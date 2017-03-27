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Elmar Brok'tan Türklere 'hayır' tavsiyesi

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Elmar Brok'tan Türklere 'hayır' tavsiyesi
Avrupa Parlamentosu Dış İlişkiler Komisyonu Başkanı Brok, Almanya'daki Türk vatandaşlarını referandumda 'hayır' oyu kullanmaya davet etti. Brok anayasa değişikliğinin Türkiye'yi Avrupa'dan uzaklaştıracağını belirtti.

Yurt dışında yaşayan Türk vatandaşları bugünden itibaren Anayasa değişikliğine yönelik referandumda oy kullanabilecekler. Alman Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) partisinin Avrupa Milletvekili Elmar Brok, Almanya'daki Türk konsolosluklarında oy kullanma işlemlerinin başlaması üzerine yaptığı açıklamada, ‘Türkler'den ‘hayır' oyu kullanmalarını istedi. Brok ‘Neue Osnabrücker Zeitung' gazetesine verdiği demeçte, "Türk vatandaşlarına tavsiyem Anayasa değişikliğine karşı ve özgürlük için oy kullanmalarıdır”, dedi.

Aynı zamanda Avrupa Parlamentosu Dış İlişkiler Komisyonu Başkanı da olan Elmar Brok Türk milletinin ‘demokrasi ve hukuk devletinin içini boşaltan başkanlık sisteminden yana çıkamayacağını', belirtti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki iktidarın ‘parlamentonun yetkilerini kaldırıp, yargı bağımsızlığına ket vurmak istediğini' iddia eden Brok "Millet buna izin vermemelidir”, dedi.

Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin kabul edilmesinin Türkiye'yi Avrupa'dan daha da uzaklaştıracağını dile getiren Hristiyan Demokrat politikacı, ‘Türkiye'nin, değiştirilmesi amaçlanan anayasayla Avrupa prensiplerine ters düşeceğini ve Avrupa Birliği'ne üye olamayacağını', söyledi.

Almanya'da Türkiye'deki seçim ve referandumlarda oy kullanma hakkı olan 1,4 milyon Türk vatandaşı yaşıyor. 27 Mart'ta başlayan Türkiye'nin dış temsilciliklerindeki oy verme işlemi 9 Nisan'da sona erecek.

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