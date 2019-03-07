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Elmas Kralı', cinsel organını düzelteyim derken canından oldu

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Belçika’da yaşayan Yahudi milyarder Ehud Arie Laniado, Fransa’nın başkenti Paris’te cinsel organ estetiği ameliyatı sırasında hayatını kaybetti.
Elmas Kralı', cinsel organını düzelteyim derken canından oldu

Elmas Kralı' olarak bilinen Laniado'nun, ameliyat sırasında yapılan iğne yüzünden kalbi durdu. Cerrahların tüm müdahalelerine rağmen milyarder kurtarılamadı.

 

Ameliyatın, bir klinikte mesai saatleri dışında yapıldığına dikkat çekiliyor.

Sputnik France'ın haberine göre, işadamı 65 yaşındaydı.

Elmas ticareti sayesinde servet sahibi olan Laniado, ayrıca dünyanın en iyi elmas uzmanlarından biri olarak gösteriliyordu. Kariyerine yaklaşık 20 yaşında, Orta Afrika Cumhuriyeti'nde değerli taş ticaretiyle başlayan Laniado, daha sonra merkezi Belçika'nın Anvers şehrinde bulunan Omega Diamonds adlı şirket kurdu.

Milyarder iş adamı, 2015'te ‘Blue Moon of Josephine' (Josephine'in Mavi Ayı) olarak bilinen elması 48.5 milyon dolar gibi rekor bir fiyata satmıştı.

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