  • BIST 1.189
  • Altın 428,656
  • Dolar 6,8772
  • Euro 8,0543
  • Lefkoşa 35 °C
  • Mağusa 35 °C
  • Girne 33 °C
  • Güzelyurt 33 °C
  • İskele 35 °C
  • İstanbul 29 °C
  • Ankara 28 °C
SON DAKİKAGüney’de 4 yeni vaka

Elon Musk, 2024'e kadar beklemesi için Kanye West'i ikna etmeye çalıştığını söyledi

» »
Elon Musk, 2024'e kadar beklemesi için Kanye West'i ikna etmeye çalıştığını söyledi
Elon Musk, 2024'e kadar beklemesi için Kanye West'i ikna etmeye çalıştığını söyledi

Elon Musk verdiği bir röportajda, rapçi Kanye West'i ABD başkanlığı için yarışmaya cesaretlendirdiğini ancak “2024'ün daha iyi olacağına ikna etmek için elinden gelenin en iyisini" de yaptığını açığa vurdu.

The New York Times'a konuşan Tesla'nın kurucusu, geçen günlerde Güney Carolina'daki ilk kampanya mitinginde halkın karşısında sinirleri boşanan West'le dostluğunu anlattı.

Musk, bu ay başkan adaylığını açıklayan sanatçıyı, bu yıl aday olmasının Demokrat Parti adayı Joe Biden'ın siyahi oylarını bölmeye çalıştığı suçlamalarına yol açabileceğine ikna etmeye çalıştığını söyledi.

Musk, West'le birbirlerini “en az 10 yıl, belki daha uzun süredir” tanıdıklarını ve "epey sık" mesajlaştıklarını söyledi.

West'in sinir boşanmasının ve akabindeki eşi Kim Kardashian-West'in onu hastaneye kaldırmaya çalıştığını iddia ettiği tweet yağmurunun ardından Musk, nasıl olduğunu kontrol etmek için arkadaşına ulaştığını ifade etti.

Musk'ın şu ifadeleri alıntılandı:

“West tweet tantanasının yaklaşık üçte birindeyken, sadece iyi olup olmadığını anlamak için ona bir mesaj gönderdim ve bilirsin, sadece seni kontrol ediyorum, birçok kişi endişeleniyor, sadece iyi misin diye merak ediyorum dedim.

West beni geri aradı ve aslında iyi görünüyordu. Beni FaceTime'dan görüntülü aradı, bir grup arkadaşıyla Wyoming'deydi. Görüşmede iyi görünüyordu. Ama işler kulağa, bilirsiniz, iyi değil gibi geliyor. Çok fazla mesele var gibi görünüyor.”

West bipolar bozuklukla yaşamını sürdürüyor. West'in çabucak silinen tweet dizisinin ardından Kardashian-West, Instagram'dan yaptığı açıklamada şöyle yazdı:

“Birçoğunuzun bildiği gibi, Kanye'nin bipolar bozukluğu var. Bipolar bozukluğu olan ya da hayatında bipolar bozukluğa sahip bir sevdiği bulunanlar, bunu anlamanın ne kadar çok karmaşık ve acı verici olduğunu bilir.”

Musk'la yapılan geniş kapsamlı röportaj, iki aylık çocukları X Æ A-Xii'nin babası olarak şarkıcı Grimes'le yaşadığı hayatı konu aldı. Röportaj, Musk'ın elektrikli otomobil şirketinin yaklaşık 300 milyar dolarlık (yaklaşık 2 trilyon 56 milyar Türk lirası) değer biçilmesiyle dünyanın en değerli otomobil şirketi olmasından sonra gerçekleşti.

Musk ayrıca Joe Biden'ın "zihinsel yetilerinin" tamamen yerinde olup olmadığını sorguladı ve ekledi:

“Onu bir tartışma ortamında veya onun gibi bir şeyde görmek yararlı olacaktır. Kendini toplayabiliyor mu toplayamıyor mu? Söyleyemem.”

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Musk, Bolivya'da lityum için Morales'in devrilmesinin sorumluluğunu 'üstlendi': Kime istiyorsak darbe yaparız26 Temmuz 2020 Pazar 16:39
  • Salgın birçok ülkede yeniden tırmanışa geçti25 Temmuz 2020 Cumartesi 13:29
  • ABD'nin Petrol Sondaj Kulesi Sayısı Mart'tan Bu Yana İlk Kez Arttı25 Temmuz 2020 Cumartesi 11:23
  • Trump'tan ABD'de ilaç fiyatlarının düşürülmesi için 4 kararname25 Temmuz 2020 Cumartesi 10:49
  • Beyaz Saray'dan Çin'e Konsolosluk Gerginliği Konusunda "Misilleme" Uyarısısilleme" Uyarısı25 Temmuz 2020 Cumartesi 10:10
  • ABD’nin yüzde 60’ı çocuklarını okula göndermek istemiyor24 Temmuz 2020 Cuma 10:36
  • Pompeo: "Çin'in Houston Başkonsolosluğu casusluk merkezi olarak kullanılıyordu"24 Temmuz 2020 Cuma 08:52
  • ABD Refakatsiz Göçmen Çocukları Sınır Dışı Etmeden Önce Otellerde Gözaltında Tutuyor23 Temmuz 2020 Perşembe 14:40
  • ABD’ye seyahat yasağı23 Temmuz 2020 Perşembe 08:13
  • ABD, Houston'daki Çin konsolosluğunun kapatılmasını istedi22 Temmuz 2020 Çarşamba 12:02
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti