Elon Musk, 2024'e kadar beklemesi için Kanye West'i ikna etmeye çalıştığını söyledi

Elon Musk verdiği bir röportajda, rapçi Kanye West'i ABD başkanlığı için yarışmaya cesaretlendirdiğini ancak “2024'ün daha iyi olacağına ikna etmek için elinden gelenin en iyisini" de yaptığını açığa vurdu.

The New York Times'a konuşan Tesla'nın kurucusu, geçen günlerde Güney Carolina'daki ilk kampanya mitinginde halkın karşısında sinirleri boşanan West'le dostluğunu anlattı.

Musk, bu ay başkan adaylığını açıklayan sanatçıyı, bu yıl aday olmasının Demokrat Parti adayı Joe Biden'ın siyahi oylarını bölmeye çalıştığı suçlamalarına yol açabileceğine ikna etmeye çalıştığını söyledi.

Musk, West'le birbirlerini “en az 10 yıl, belki daha uzun süredir” tanıdıklarını ve "epey sık" mesajlaştıklarını söyledi.

West'in sinir boşanmasının ve akabindeki eşi Kim Kardashian-West'in onu hastaneye kaldırmaya çalıştığını iddia ettiği tweet yağmurunun ardından Musk, nasıl olduğunu kontrol etmek için arkadaşına ulaştığını ifade etti.

Musk'ın şu ifadeleri alıntılandı:

“West tweet tantanasının yaklaşık üçte birindeyken, sadece iyi olup olmadığını anlamak için ona bir mesaj gönderdim ve bilirsin, sadece seni kontrol ediyorum, birçok kişi endişeleniyor, sadece iyi misin diye merak ediyorum dedim.

West beni geri aradı ve aslında iyi görünüyordu. Beni FaceTime'dan görüntülü aradı, bir grup arkadaşıyla Wyoming'deydi. Görüşmede iyi görünüyordu. Ama işler kulağa, bilirsiniz, iyi değil gibi geliyor. Çok fazla mesele var gibi görünüyor.”

West bipolar bozuklukla yaşamını sürdürüyor. West'in çabucak silinen tweet dizisinin ardından Kardashian-West, Instagram'dan yaptığı açıklamada şöyle yazdı:

“Birçoğunuzun bildiği gibi, Kanye'nin bipolar bozukluğu var. Bipolar bozukluğu olan ya da hayatında bipolar bozukluğa sahip bir sevdiği bulunanlar, bunu anlamanın ne kadar çok karmaşık ve acı verici olduğunu bilir.”

Musk'la yapılan geniş kapsamlı röportaj, iki aylık çocukları X Æ A-Xii'nin babası olarak şarkıcı Grimes'le yaşadığı hayatı konu aldı. Röportaj, Musk'ın elektrikli otomobil şirketinin yaklaşık 300 milyar dolarlık (yaklaşık 2 trilyon 56 milyar Türk lirası) değer biçilmesiyle dünyanın en değerli otomobil şirketi olmasından sonra gerçekleşti.

Musk ayrıca Joe Biden'ın "zihinsel yetilerinin" tamamen yerinde olup olmadığını sorguladı ve ekledi:

“Onu bir tartışma ortamında veya onun gibi bir şeyde görmek yararlı olacaktır. Kendini toplayabiliyor mu toplayamıyor mu? Söyleyemem.”