  • BIST 2.419,23
  • Altın 901.243
  • Dolar 15.476
  • Euro 16.1076
  • Lefkoşa 22 °C
  • Mağusa 22 °C
  • Girne 21 °C
  • Güzelyurt 21 °C
  • İskele 22 °C
  • İstanbul 18 °C
  • Ankara 18 °C
SON DAKİKAİlk kez Ay'dan getirilen toprakta bitki yetiştirildi

Elon Musk, 44 milyar dolarlık Twitter anlaşmasını askıya aldı

»
Elon Musk, Twitter'ı satın almak için yürüttüğü görüşmeleri, sosyal paylaşım sitesindeki sahte ve spam hesapların sayısının tespit edilmesi için geçici olarak askıya aldığını açıkladı.
Elon Musk, 44 milyar dolarlık Twitter anlaşmasını askıya aldı

Musk, 'Twiter'daki söz konusu hesapların bütün kullanıcı sayısının yüzde 5'inden az olduğuna' ilişkin verinin teyit edilmesini beklediğini söyledi.

Açıklamanın ardından Twitter'in hisseleri açılış önce piyasa işlemlerinde yüzde 25 oranında değer kaybetti.

Musk, platformun sahte ve spam hesaplardan temizlenmesinde ısracı olacağını söylüyor.

Twitter iki hafta önce yaptığı açıklamada yılın ilk üç ayında sahte hesapların kullanıcıların tamamının yüzde 5'ini aşmadığını duyurmuştu.

Fakat Twitter, spam ve sahte hesap sayısını belirlerken tahmin yürüttüğünü ve gerçek sayıyı yansıtmayabileceğini söylüyor.

Sosyal paylaşım sitesi, sahici olmayan hesapların oranını daha doğru belirleyebilmek için sürekli gayret içinde olduklarını açıkladı.

Forbes dergisine göre dünyanın en zengin iş insanı olan Elon Musk, spam hesap sayısının daha detaylı incelenmesini talep ediyor.

Twitter ve Elon Musk arasındaki pazarlıklar uyarınca masadan ayrılan taraf, diğer tarafa 1 milyar dolar ceza ödemekle yükümlü olacak.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Google 300’den fazla yayıncıya haberleri için ödeme yapacak11 Mayıs 2022 Çarşamba 19:07
  • FIFA severlere kötü haber: Ortaklık bitti, oyun değişiyor11 Mayıs 2022 Çarşamba 14:39
  • Mark Zuckerberg uzaylı mı? Son selfie’si komplo teorilerini yeniden alevlendirdi10 Mayıs 2022 Salı 22:22
  • 10 milyar dolara evren artık ‘HD kalitesinde’10 Mayıs 2022 Salı 17:20
  • Rus Uzay Ajansı Başkanı Elon Musk’ı tehdit etti09 Mayıs 2022 Pazartesi 23:47
  • 90’lı yılların virali “dans eden bebek” de NFT oluyor09 Mayıs 2022 Pazartesi 22:58
  • Musk’tan ‘gizemli’ paylaşım: Sizi tanımak güzeldi09 Mayıs 2022 Pazartesi 20:32
  • İnsan beynine çip takma denemeleri başladı08 Mayıs 2022 Pazar 17:04
  • Elon Musk’tan Twitter çalışanlarına uyarı08 Mayıs 2022 Pazar 14:52
  • Elon Musk Twitter'a ortak oldu08 Mayıs 2022 Pazar 10:14
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti