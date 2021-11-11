Elon Musk 5 milyar dolarlık Tesla hissesini sattı

Tesla CEO'su Elon Musk, Twitter'da hisse satışına dair yaptığı anketin ardından yaklaşık 5 milyar dolarlık hissesini sattı.

Tesla CEO'su Elon Musk, Twitter'da hisse satışına dair yaptığı anketin ardından yaklaşık 5 milyar dolarlık hissesini sattı.

Geçtiğimiz günlerde Twitter hesabından yaptığı anketle takipçilerine, yüzde 10'luk hisse satışı hakkındaki fikirlerini soran Musk'ın yaklaşık 5 milyar dolarlık Tesla hissesini sattığı bildirildi.

Elon Musk, 2016'dan bu yana gerçekleşen ilk satışta 3,6 milyon Tesla hissesini yaklaşık 4 milyar dolara, diğer 934 bin hissesini ise 1,1 milyar dolara sattı.

Söz konusu hisseler, Musk'ın Tesla'daki toplam hisselerinin yüzde 3'üne tekabül ediyor.

Forbes'a göre Elon Musk, 281,6 milyar dolarlık servetiyle dünyanın en zengin insanı konumunda.