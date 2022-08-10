Elon Musk 6,9 milyar dolarlık Tesla hissesi sattı

Elon Musk, 6,88 milyar dolar değerinde 7,92 milyon Tesla hissesi sattı

Salı gecesi yayınlanan bir dizi finansal dosyaya göre, Tesla CEO'su Elon Musk, Tesla'nın yaklaşık 6,88 milyar dolar değerinde 7.92 milyon hissesini sattı.

Tesla'nın 4 Ağustos'ta Austin, Teksas'ta yaptığı 2022 yıllık hissedar toplantısının ardından hisse satım işlemleri 5 ve 9 Ağustos arasında gerçekleşti.

Bu yılın başlarında, Tesla ve SpaceX CEO'su sosyal medyada 28 Nisan'dan sonra "başka TSLA satışı planlanmadığını" söylemişti.

SEC dosyalamaları, Musk'ın Tesla’dan yaklaşık 8,4 milyar dolar değerinde bir blok hisse sattığını ortaya çıkardı.

Tesla'nın hisseleri geçen yılın sonlarında Musk'ın 16 milyar dolardan fazla hisseyi devretmesiyle düştü, beş yıldan fazla bir süredir ilk satış gerçekleşti. Elden çıkarmalar, Musk'ın Twitter kullanıcılarının hissesini azaltması gerekip gerekmediğine ilişkin anketinin ardından Kasım ayında başladı.