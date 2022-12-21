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Elon Musk açıkladı: Hükümet, bilgileri sansürlemek için Twitter’a milyonlarca dolar ödedi

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Twitter'ın yeni sahibi Elon Musk, ABD hükümetinin "halktan gelen bilgileri sansürlemek için" Twitter'a milyonlarca dolar ödediğini belirtti.
Elon Musk açıkladı: Hükümet, bilgileri sansürlemek için Twitter’a milyonlarca dolar ödedi

Elon Musk, Twitter’daki son paylaşımında, yaklaşık iki haftadır Twitter Dosyaları adıyla yaptığı ifşaatlar çerçevesinde, “Hükümet, halktan gelen bilgileri sansürlemek için Twitter’a milyonlarca dolar ödedi.” ifadelerini kullandı.

Twitter Dosyaları 7. bölümde yer alan bilgiye göre, Federal Soruşturma Bürosu (FBI) yetkilileri, “sansür ve diğer taleplerinin karşılanması için” Twitter personeli ve diğer sosyal medya platformlarındaki çalışanların milyonlarca dolar tutarındaki fazla mesai ücretlerini karşıladı.

Michael Shellenberger isimli bağımsız gazeteci Musk’ın yeniden paylaşım yaptığı tweet serisinde, “FBI’ın, etki kampanyası için fazla mesai yapan personel için Twitter’a milyonlarca dolar ödemesi gerçeği.” ifadesine yer vermiş ve gizli servisin kuruma 2019’dan 2021’e kadar 3 milyon 415 bin 323 dolar ödeme yaptığını belgeleyen kurum içi yazışmanın ekran görüntüsünü paylaşmıştı.

“HÜKÜMET PARA ÖDÜYORMUŞ”

Musk, bir takipçisinin, “Hükümet demek ki Twitter’a insanları sansürlemesi için para ödüyormuş.” şeklindeki paylaşımına, “Sadece Twitter’a değil, diğer sosyal medya şirketlerine de.” yanıtını verdi.

Elon Musk diğer bir paylaşımında ise Temsilciler Meclisi İstihbarat Başkanı Adam Schiff’e, “Meclis İstihbarat Başkanı olarak, ABD Anayasasını doğrudan ihlal eden gizli eyalet sansürünü onayladınız mı?” sorusunu yöneltti.

ABD gazetelerini de hedefine koyan Musk, “Gazeteler sadece internette arama yapar ve bunu basar.” diye yazdı.

TWITTER DOSYALARI

Elon Musk son iki haftadır, Twitter’in kurum içi belgelerini araştıran ve Twitter’da paylaşan bir grup gazetecinin ifşalarını destekliyor.

Twitter’in yeni yöneticisi ve bağımsız gazetecilerin “Twitter Dosyaları” olarak adlandırılan bu tweet dizileri, Twitter’ın eski yönetiminin, siyasi görüşleri nedeniyle muhafazakarları kasıtlı olarak susturduğunu kanıtlama çabası olarak değerlendiriliyor.

Elon Musk’ın retweet yaptığı bağımsız gazeteci Michael Shellenberger dün, Twitter Dosyaları 7. Kısım’da, FBI San Francisco Özel Ajanı Elvis Chan’ın, Twitter yöneticileri üzerinde baskı kurarak ABD Başkanı Joe Biden’ın oğlu Hunter Biden dosyası başta olmak üzere bazı konularda yönlendirme yapmaya çalıştığı şeklinde paylaşımlarda bulunmuştu.

Musk, daha önce, Twitter’ın genel danışman yardımcısı ve eski FBI genel danışmanı James Baker’ı “kamu diyaloğu için önemli olan bilgilerin bastırılmasındaki olası rolü” konusundaki endişelerini gerekçe göstererek görevden almıştı.

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