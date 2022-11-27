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Elon Musk: Başka seçenek kalmazsa alternatif telefon yapacağım

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Twitter'ı 44 milyar dolara satın alan dünyanın en zengin insanlarından Elon Musk, pple ve Google'a karşı alternatif bir telefon üretebileceğini söyledi. Musk, "Umarım iş o noktaya gelmez" diye konuştu.
Elon Musk: Başka seçenek kalmazsa alternatif telefon yapacağım

Tesla ve SpaceX CEO'su Elon Musk, Apple ve Google'a karşı alternatif bir telefon üretebileceğini söyledi. İş insanı açıklamayı, muhafazakar podcast sunucusu Liz Wheeler'ın dün attığı tweet'e cevaben yaptı.

 

Wheeler attığı tweet'te "Apple ve Google uygulama mağazalarından Twitter'ı kaldırırsa, Elon Musk kendi akıllı telefonunu üretmeli. Ülkenin yarısı taraflı ve gözetleme yapan iPhone'la Android'i seve seve terk eder. Bu adam Mars'a giden roketler yapıyor. Saçma bir küçük akıllı telefon kolay olmalı değil mi?" dedi.

Musk ise Wheeler'a verdiği cevapta şu ifadeyi kullandı:

"Umarım iş o noktaya gelmez. Fakat evet, başka bir seçenek kalmazsa alternatif bir telefon yapacağım."

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