  • BIST 97.845
  • Altın 388,020
  • Dolar 7,0929
  • Euro 7,6935
  • Lefkoşa 30 °C
  • Mağusa 28 °C
  • Girne 24 °C
  • Güzelyurt 25 °C
  • İskele 28 °C
  • İstanbul 22 °C
  • Ankara 20 °C
SON DAKİKABilim insanlarından Kovid-19 için yeni komplikasyon uyarısı: Şizofreniye yol açabilir

Elon Musk: Beş yıl içinde dil öğrenmeye gerek kalmayacak

»
Tesla CEO’su Elon Musk, üzerinde çalıştığı bir teknoloji sayesinde beş yıl gibi kısa bir süre içinde insanların konuşmaya ve dil bilmeye ihtiyacı olmayacağını açıkladı.
Elon Musk: Beş yıl içinde dil öğrenmeye gerek kalmayacak

Tesla CEO’su ve grişimci Elon Musk, ABD’dek, The Joe Rogan Experience isimli programda sahip olduğu nöroteknoloji firması Neuralink'in çalışmaları hakkında açıklamalarda bulundu.

NTV'de yer alan habere göre, 48 yaşındaki iş insanı, şirketin önümüzdeki yıl içinde ilk kez bir Neuralink cihazını insan beynine bağlayabileceğini umduğunu söyledi. Bunan göre pille çalışan bir çip, kafatasına yerleştirilecek ve beyne elektrotlar gönderebilecek.

“Beyninizdeki herhangi bir yerle arayüz kurulabilir, bu yüzden cihaz görme yeteneğinizi iyileştirebilir” diyen Musk, ilk nesil cihazların beyin yaralanmalarını ve bozukluklarını tedavi etmeye odaklanmasına rağmen, daha sonra bunların çok daha fazlasının gerçekleşebileceğini ekledi:

'KONUŞMAYA GEREK KALMAYABİLİR'

"5 yıl içinde konuşmanıza gerek kalmayabilir. Duygusal nedenlerle bunu hala yapabiliriz. Ancak bu cihazlarla çok hızlı ve daha hassas bir şekilde iletişim kurabilirsiniz. Dile ne olacağından emin değilim. Böyle bir durumda Matrix gibi bir şey olurdu. Farklı bir dilde mi konuşmak istiyorsunuz? Sorun değil, sadece programı indirin.”

40.7 milyar dolar serveti bulunan Musk’ın dikkat çeken açıklaması, Tesla’nın hisse fiyatlarının düşemesinin ardından birkaç saat sonra geldi. 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Yavaş olan internet bağlantınızı nasıl hızlandırabilirsiniz?04 Mayıs 2020 Pazartesi 14:30
  • Dört ay önce keşfedilmişti, parçalanmaya başladı!04 Mayıs 2020 Pazartesi 14:10
  • Facebook'un ardından YouTube da koronavirüsle ilgili komplo teorileri üreten David Icke’ın hesabını kapattı03 Mayıs 2020 Pazar 10:03
  • Elon Musk: Tüm mülkümü satıyorum02 Mayıs 2020 Cumartesi 14:37
  • Google, Facebook, Spotify teknoloji şirketleri Corona'dan nasıl etkilendi?30 Nisan 2020 Perşembe 21:30
  • Pentagon, UFO Olduğu İddia Edilen Cisimlerin Görüntülerini Paylaştı28 Nisan 2020 Salı 10:50
  • Avustralya’da koronavirüs temas takip uygulaması saatler içinde bir milyondan fazla kere indirildi27 Nisan 2020 Pazartesi 13:16
  • iPhone'larda güvenlik açığı tespit edildi, milyonlarca veri çalınmış olabilir26 Nisan 2020 Pazar 18:05
  • Facebook, yeni grup görüntülü sohbet özelliği Messenger Rooms'u hayata geçirdi.25 Nisan 2020 Cumartesi 18:08
  • Eksik parça tamamlandı: Apple'dan TikTok sürprizi!24 Nisan 2020 Cuma 15:30
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti