Elon Musk, beyin çipinin insan testine yaklaşıyor

ABD'li milyarderin nöroteknoloji firması, beyin çipinin insan deneyleri için onay beklerken, klinik araştırma görevlilerini işe almaya başladı.

Milyarder girişimci Elon Musk tarafından kurulan ABD merkezli nöroteknoloji şirketi Neuralink, beyin implantında klinik denemeleri yürütmek için işe alım yapmaya başladı.

Şirket, bir klinik araştırma direktörü ve bir klinik araştırma koordinatörü işe almak için ilanlar yayınladı.

İlanlar , çalışanların "en yenilikçi doktorlardan ve en iyi mühendislerden bazılarıyla ve Neuralink'in ilk klinik deney katılımcılarıyla birlikte çalışacaklarını" belirtiyor.

Neuralink, direktörün klinik araştırma ekibine liderlik edeceğini ve yardımcı olacağını ve “hızlı tempolu ve sürekli gelişen bir ortamla gelen düzenleyici etkileşimler” geliştireceğini açıkladı.

256 milyar dolar olarak tahmin edilen servetiyle dünyanın en zengin insanı olarak gösterilen Musk, geçen ay ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) tarafından test planları için onay bekleyen Neuralink beyin çiplerinin 2022'de insanlara implante edilmesini beklediğini söyledi.