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Elon Musk "Biden'ın sağlık durumu" tartışmasına katıldı: ABD medyası aynı yalanları söyledi

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Elon Musk, 27 Haziran gecesi yapılan ilk canlı yayında, ABD Başkanı Joe Biden'ın performansıyla ilgili tartışmalara katılarak, medyanın Biden'ın sağlık durumu hakkında "hep aynı yalanı" söylediğini belirtti.
Elon Musk "Biden'ın sağlık durumu" tartışmasına katıldı: ABD medyası aynı yalanları söyledi

Musk, X'teki hesabından yaptığı paylaşımda, Biden'ın yaşıyla ilgili tartışmalara katıldı.

ABD medyasının canlı yayın öncesinde Biden'ın sağlık durumunun iyi olduğunu söyleyen açıklamalarının toplandığı bir video yayımlayan Musk, "Medyanın neredeyse tamamının aynı yalanı aynı kelimelerle tekrar etmesi rahatsız edici" değerlendirmesini yaptı.

Musk, "Eski haberler sadece sahte değil, aynı zamanda orijinal olmayan şekilde sahte! Gerçeği bilmek istiyorsanız, X'te kalın" şeklinde paylaşımına yer verdi.

İlk canlı yayın tartışması eleştirilere yol açmıştı

ABD'de, 5 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimleri için yarışan Demokrat Partili Biden ile Cumhuriyetçi rakibi Donald Trump, 27 Haziran gecesi CNN'deki ilk canlı yayın tartışmasında kozlarını paylaşmıştı.

Trump, program boyunca rakibine karşı net üstünlük sağlayamasa da Biden ikinci dönem adaylığında yaşı konusunda duyulan kaygıları giderecek bir performans sergileyememiş, program sonrası yoğun eleştiriye maruz kalmıştı. Demokrat Parti içinden ve Biden'ı destekleyen bazı medya kuruluşlarından Biden'a "başkanlık seçimlerinden çekilmesi" çağrısı yapılmıştı.

Biden ise sağlık durumunun eskisi gibi olmadığını kabul ederek, Trump'a karşı en iyi alternatifin hala kendisi olduğunu belirtmiş ve yarıştan çekilmeyeceğini açıklamıştı.

 

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