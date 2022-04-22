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Elon Musk, Bill Gates, Jack Dorsey… Bu kişilik testi aynı özelliklere vurgu yapıyor

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Milyarder yatırımcı Ray Dalio, dünyaca ünlü iş insanları Elon Musk, Bill Gates ve Jack Dorsey'i temel alarak yeni bir kişilik testi ortaya çıkardı. Peki siz bu kişilik özelliklerinden kaçını taşıdığınızı biliyor musunuz?
Elon Musk, Bill Gates, Jack Dorsey… Bu kişilik testi aynı özelliklere vurgu yapıyor

Inc. Magazine’de yer alan habere göre, milyarder yatırımcı Ray Dalio, neredeyse tüm büyük liderlerin belirli temel kişilik özelliklerini oluşturan ortak “şekillendiriciler” olduğunu söylüyor. Buradan yola çıkarak “İlkeler: Yaşam ve İş” adlı kitabında dünyayı şekillendiren bu yenilikçi insanları neyin harekete geçirdiğini ortaya koyuyor.

SpaceX ve Tesla’nın CEO’su Elon Musk, Microsoft’un kurucusu Bill Gates ve Twitter’ın kurucusu Jack Dorsey gibi çığır açan girişimcilerin benzer 3 özelliği taşıdığına dikkat çeken Ray Dalio, “Bir şekillendirici, benzersiz ve değerli vizyonlar bulan ve onları tipik olarak başkalarının şüpheleri ve muhalefeti üzerine güzel bir şekilde inşa eden kişidir” diyor.

Dalio, dünyaya şekil veren insanların sahip olduğu özellikleri şu şekilde sıralıyor…

Jack Dorsey…

İĞRENÇLİK NOKTASINA KADAR KARARLILAR

Dalio, “Şekillendirenlerin hedeflerine ulaşmak için aşırı kararlı olmaları, onları düşüncesiz gösterebilir, bu da test sonuçlarına yansır. Hiçbir şey yeterince iyi değildir ve sürekli ne olabileceği arasındaki boşluğu yaşarlar. Bu bir trajedi ve aynı zamanda bitmeyen bir motivasyon kaynağı” diyor ama bu, şekillendiricilerin umursamaz olduğu anlamına gelmiyor.

Musk, insanlığa hizmet etme kararlılığından etkileyici bir şekilde söz ederken, Gates’in de servetinin büyük bir bölümünü hayır kurumlarına bağışladığı biliniyor.

Dalio, “Hedeflerine ulaşmak veya başkalarını memnun etmek (veya hayal kırıklığına uğratmamak) arasında bir seçim yapmakla karşı karşıya kaldıklarında, her seferinde hedeflerine ulaşmayı seçecekler” diyor.

Bill Gates…

ÇOK MERAKLIDIRLAR

Elon Musk bir röportajında “Gerçek benim için gerçekten çok önemli” demişti. Görünüşe göre dünyayı derinden ve net bir şekilde anlamak için yoğun bir zorlama hisseden tek şekillendirici o değil.

Dalio bu madde için de, “Şekillendirenlerin yoğun merak ve bir şeyleri anlamlandırmaya yönelik kompulsif bir ihtiyaç gibi nitelikleri paylaşma eğiliminde olduklarını buldum. Belki daha da önemlisi, çatışan düşüncelere aynı anda sahip olabilir ve farklı açılardan onlara bakabilirler. Genellikle diğer zeki insanlarla ortalığı karıştırmayı severler” diyor.

Dalio, “İşlerin nasıl yapılması gerektiğine dair çok güçlü zihinsel haritalara sahipler ve aynı zamanda bu zihinsel haritaları gerçeklik dünyasında test etmeye ve işleri daha iyi hale getirmek için yapma biçimlerini değiştirmeye istekliler” diye ekliyor.

Elon Musk…

VİZYON VE AYRINTILAR ARASINDA GEÇİŞ YAPARLAR

Şekillendiricilerin, büyük resim vizyonuyla ortaya çıkan ve günlük ayrıntıların yürütülmesini başkalarına bırakan hayalperestler olmasını bekleyebilirsiniz. Ama Dalio’nun bulduğu şey bu değil. Bunun yerine, şekillendiricilerin hem genel hedefe hem de onu gerçekleştirmenin özüne yönelik saplantılı bir ilgisi olduğunu söylüyor.

Dalio, “Çoğu insandan daha geniş bir vizyon yelpazesine sahipler, çünkü bu vizyona kendileri sahipler ya da göremediklerini görebilen başkalarından nasıl alacaklarını biliyorlar. Ancak şekillendiriciler aynı zamanda hem büyük resimleri hem de ayrıntıları (ve aradaki seviyeleri) görebilir ve bu farklı seviyelerde kazandıkları perspektifleri sentezleyebilir, oysa çoğu insan sadece birini veya diğerini görür” diyor.

Örneğin Musk, Tesla fabrikalarında geçirdiği onca zamandan sonra, “Size o arabadaki her lanet olası parçanın nasıl yapıldığını söyleyebilirim” açıklamasında bulunuyor.

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