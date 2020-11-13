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Elon Musk: Bir günde dört Koronavirüs testi yaptırdım; ikisi negatif, ikisi pozitif çıktı

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Musk, yaptırdığı antikor testleri için "Düzmece bir şeyler oluyor" dedi
Elon Musk: Bir günde dört Koronavirüs testi yaptırdım; ikisi negatif, ikisi pozitif çıktı

SpaceX ve Tesla şirketlerinin CEO'su Elon Musk, bir gün içinde yaptırdığı dört hızlı antikor Koronavirüs testinin iki negatif, iki pozitif sonuç vermesi üzerine "Düzmece bir şeyler oluyor" dedi. 

Twitter üzerinden şikâyetini paylaşan Elon Musk, Koronavirüs için hızlı antikor testi yaptırdığını söyledi. Musk mesajında şunları yazdı: Oldukça düzmece bir şeyler oluyor. Bugün dört kere Koronavirüs testi yaptırdım. İki test negatif, iki test pozitif çıktı. Aynı makine, aynı test, aynı hemşire. BD'den hızlı antikor testiydi.

Antikor testlerinin kafa karıştırdığını söyleyen Musk aynı zamanda başka bir laboratuvarda yaptırdığı PCR testinin sonucunu bekliyor. 

Bir Twitter kullanıcısının kendisine "Semptom gösteriyor musunuz?" diye sorması üzerine Musk, "Tipik soğuk algınlığı gibi" dedi. 

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