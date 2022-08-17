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Elon Musk: Bir spor takımı satın alma planım yok

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Dünyanın en zengin insanlarından, Tesla'nın ve SpaceX'in CEO'su Elon Musk sabaha karşı attığı "Manchester United'ı satın alıyorum" tweetinin şaka olduğunu açıkladı.
Elon Musk: Bir spor takımı satın alma planım yok

Musk ilk tweetinde "Bu arada Manchester United'ı satın alıyorum" yazmış, başka detay vermemişti. Bunun üzerine Musk'ın ciddi olup olmadığı tartışılmaya başlandı.

İlk tweetinden yaklaşık 4 saat sonra, Tesla Owners Silicon Valley (Silikon Vadisi'ndeki Tesla Sahipleri) hesabının "Ciddi misiniz?" sorusuna "Hayır, bu Twitter'da uzun süredir devam eden bir şaka. Herhangi bir spor kulübünü satın almıyorum" cevabını verdi.

Twitter'da 103 milyon takipçisi olan Musk, zaman zaman bu platform üzerinden bu sonuncuya benzer, gerçek olmayan açıklamalar yapıyor.

Musk attığı tweetlerle bir dönem bazı kripto para birimlerinin aşırı değer kazanmasında, bazen de farklı şirketlerin hisselerinin yükselip düşmesine neden oldu.

Bazı Twitter kullanıcıları, Musk'ın son tweeti öncesi Manchester United hisselerinde yaşanan "alışılmadık satın alımları" gösteren paylaşımlar yaptı.

Musk özellikle, en sonunda vazgeçtiği Twitter'ı satın alma sürecinde de attığı tweetlerle sürece dair soru işaretleri oluşturmuştu.

13 Mayıs'ta attığı tweette "Twitter'ı satın almak için yürüttüğü görüşmeleri, sosyal paylaşım sitesindeki sahte ve spam hesapların sayısının tespit edilmesi için geçici olarak askıya aldığını" açıklamıştı. Twitter hisseleri bu tweet ardından ciddi değer kaybına uğradı.

Twitter'ı satın alma teklifinin ardından Nisan ayında ise Coca-Cola ile ilgili, şaka olduğu açık olan "Bundan sonra da içine yeniden kokain koyabilmek için Coca-Cola'yı satın alacağım" tweetini paylaşmıştı.

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