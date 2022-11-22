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Elon Musk bir yılda 170 milyar dolar kaybetti

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Dünyanın en zengin insanı Elon Musk'ın serveti son bir yılda 170 milyar dolar, yılbaşından bu yana 101 milyar dolar azaldı.
Elon Musk bir yılda 170 milyar dolar kaybetti

Dünyanın en zengin insanı Elon Musk’ın servetinde yıl başından bu yana düşüş 100 milyar doları aştı.

Tesla, SpaceX ve Twitter CEO’su Musk’ın serveti, hisse senedi piyasalarında yaşanan sert kayıplarla birlikte eridi.

Geçen sene kasım ayında 340 milyar dolarla zirveyi gören 51 yaşındaki Musk’ın serveti, dün 8,6 milyar dolarlık kayıpla 170 milyar dolara geriledi.

Böylece Elon Musk’ın serveti son bir yılda 170 milyar dolar, yılbaşından bu yana 101 milyar dolar azaldı.

Bu düşüşe rağmen Musk, dünyanın en zengin insanı unvanını koruyor.

BEZOS, ARNAULT VE GATES DE DÜŞÜŞTE

2022’de en çok servet kaybeden isim Musk olurken, onu Amazon’un kurucusu Jeff Bezos izliyor.

Bezos’un serveti, yılbaşından bu yana 76,7 milyar dolarlık düşüşle 116 milyar dolara geriledi.

Bir dönem dünyanın en zengin insanı olan Bezos, şu an dördüncü sırada bulunuyor.

Avrupa’nın ve Fransa’nın en zengin ismi Bernard Arnault’nun serveti de bu yıl 21,5 milyar dolarlık düşüşle 157 milyar dolara geriledi. Arnault, en zenginler listesinde ikinci sırada bulunuyor.

Microsoft’un patronu Bill Gates de bu yıl 25,3 milyar dolarlık kayıpla en zenginler listesinde 5. sırada bulunuyor. Gates’in şu an 113 milyar dolarlık serveti var.

HİNT MİLYARDERİN YÜKSELİŞİ

2022’de ünlü milyarderler büyük kayıplar yaşarken Hindistan’ın en zengin ismi Gautam Adani büyük yükseliş kaydetti.

60 yaşındaki Adani’nin serveti bu yıl 53 milyar dolarlık artışla 130 milyar dolara yükseldi.

1980'lerin sonlarında üniversiteyi terk ederek bir tarım-ticaret firmasıyla yola çıkan Adani'nin servetinin büyük bölümü son iki yılda elde edildi.

Bloomberg milyarderler endeksi verilerine göre Adani'nin serveti, 16 Mart 2020 tarihinde 5,8 milyar dolar seviyesindeydi.

Kömür üretimi ve ticareti ile liman işletmeciliği ile tanınan Adani, son yıllarda yenilenebilir enerji ve medya yatırımlarıyla da adından söz ettiriyor.

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