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Elon Musk ciddi mi?

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Elon Musk ciddi mi?
Tesla Roadster'ını Falcon Heavy roketlerinin yük bölmesine yüklenmiş halde fotoğraflarını paylaştı.

Elon Musk Twitter'da bir süre önce, Mars'ın yörüngesine gönderecekleri ilk Falcon Heavy roketinin içerisine kendi kiraz rengi Tesla Roadster'ını koyacağını ve arabayı içerisinde David Bowie'nin ünlü Space Oddity şarkısı çalarken milyonlarca yıl boyunca Mars'ın yörüngesinde döneceğini söylemişti. Daha sonra yazdığı Twitter gönderileri ve yaptığı röportajlarla bunun şaka olduğunu ima eden Musk, görünüşe göre bu konuda ciddi gibi. 

Musk bugün Instagram hesabında, Mars'ın yörüngesine göndereceği kiraz rengi Tesla Roadster'ını Falcon Heavy roketlerinin yük bölmesine yüklenmiş halde fotoğraflarını paylaştı. Oldukça detaylı olarak paylaşılan bu fotoğrafların yanına da aslında tarihi sayılabilecek bir yazı yazdı; 

"Kırmızı gezegen için kırmızı bir araba"

Space X yetkilileri Elon Musk, haftalar önce ilk açıklamasını yaptıktan sonra Musk'ın da kabul ettiği gibi, ilk test uçuşunda bir roketin içerisine böyle bir yük koymanın patlamayla sonuçlanabileceğini belirtmişlerdi. Bu anlamda da bir süredir şirket yetkilileri, Musk ile orta yol bulmak adına arabanın sahte bir versiyonunu koymak niyetindeydi. Ancak Musk'ın açıklamasından sonra muhtemelen Mars'ın yörüngesine gerçekten de bir Tesla Roadster gidiyor ve eğer başarılı olurlarsa Tesla, Mars'ın yörüngesinde arabası olan evrendeki ilk otomobil markası olacak. Bakalım başarılı olabilecekler mi?

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