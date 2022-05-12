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Elon Musk: Çinliler çok çalışkan, ABD’liler hep işten kaçıyor

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Çin’de Tesla fabrikaları bulunan Elon Musk, Çin’deki işgücünü överken ABD’deki çalışanları yerden yere vurdu.
Elon Musk: Çinliler çok çalışkan, ABD’liler hep işten kaçıyor

Son olarak Twitter'ın 44 milyar dolara satın alan Tesla'nın sahibi Elon Musk, ABD'lilerin çok tembel olduğunu söylerken Çin'deki işgücünü övdü.

Çin'de Tesla fabrikaları bulunan Musk, Financial Times gazetesiyle röportajında Çin'in “çalışkan işgücü” sayesinde çok güçlü şirketler kurmaya devam etmesini beklediğini söyledi. Musk, “Çin'de üretime büyük değer veren çok sayıda yetenekli ve çalışkan insan var. Sadece gece yarılarına kadar çalışmıyorlar, işe de erkenden başlıyorlar. Fabrikadan ayrılmıyorlar” dedi.

Ünlü iş insanı, ABD'lilerinse işten kaçmak için ellerinden geleni yaptığını belirtti.

Tesla geçen ay Çin'in Şanghay kentindeki fabrikada çalışan işçilerden, Covid-19 nedeniyle uygulanan karantina sırasında üretimin aksamaması için fabrikada uyumaları istenmişti. Uyku tulumu verilen işçilerin haftada bir gün izinle günde 12 saat çalıştığı belirtilmişti.

Elon Musk'ın da 2018'de ABD'deki bir Tesla fabrikasında üretim sırasında yerde uyuması o dönem haberlere yansımıştı.

Öte yandan Çin'deki uzun çalışma süreleri tepkilere de yol açıyor. Ülkede birçok işçi haftada tek gün izinle haftada 72 saat çalışıyor.

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