Elon Musk, hakkında yazılan biyografi kitabında Twitter’ı satın alma kararının ardında bu “woke akıl virüsünü” yok etme sözün yattığını ima ediyordu.

Oxford sözlüğüne göre woke kelimesi cinsellik, cinsel kimlik ve ırk konularında “uyanmış-bilgilenmiş” anlamlarında kullanılıyor. Amerika’da ‘yeni sol’ olarak da tanımlanan bu kesim özellikle Cumhuriyetçiler tarafından ‘radikal sol’ oldukları gerekçesiyle eleştiriliyor.

KAYNAK,GETTY IMAGES Fotoğraf altı yazısı,Elon Musk'ın, Xavier (sağda) ve Griffin isimli çocuklarıyla fotoğrafı

Milyarder işadamı Musk kısa süre önce de California'da onaylanan cinsel kimlik yasası nedeniyle şirketlerini buradan Texas'a taşımaya karar verdi.

Söz konusu yasa, öğrencilerin cinsel kimlik bilgilerini, aileleri ile paylaşma konusunda öğretmenleri sınırlıyor.

Bu yasa, eyalet genelinde yedi okulda "ebeveyn hakları hareketi" adı altında yapılan kampanyaların sonucunda uygulamaya giren kurallara karşı hazırlandı.

Bu kurallar, çocukların başka bir isim veya cinsiyet zamiri kullanmaları durumunda, öğretmenleri, ailelere bildirimde bulunmakla yükümlü tutuyordu.

Eyalet genelinde uygulamaya girecek AB 1955 isimli yasa, bu zorunluluğu geçersiz kılıyor ve öğretmenlerin ailelere çocuklarının cinsiyet kimliği bilgilerini sağlamasına sınır getiriyor.

Yasaya destek veren LGBTQ haklarının savunucusu aktivistler, öğrencilerin mahremiyet hakkı olduğunu söylerken yasaya karşı çıkanlar, "ebeveynlerin çocuklarındaki değişimle ilgili bilgi almaya hakları olduğunu" öne sürüyor.

California eyalet yönetimi yasayla ilgili, "Siyasetçilerin ve okul çalışanlarının hatalı şekilde aile meselelerine karışmasını engelleyerek çocuk-ebeveyn ilişkisini koruyor" değerlendirmesini yapıyor.

Yasanın onaylanması sonrası Elon Musk, "Bu, bardağı taşıran son damla" demiş ve SpaceX'i de muhafazakarların yönetiminde bir eyalet olan Texas’a taşıma kararı almıştı.

Musk, California'daki yerel yöneticilerle Covid nedeniyle fabrikasını kapatmasını istedikleri için de karşı karşıya gelmiş, bu dönemde de Tesla operasyonlarını Texas'a taşıma kararı almıştı.