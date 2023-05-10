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Elon Musk duyurdu: Twitter’a sesli ve görüntülü arama

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Elon Musk, Twitter'a gelecek yeni özellikleri sıraladı. Musk, platform üzerinden yakında sesli ve görüntülü aramalara ve şifreli mesajlaşmaya izin vereceğini duyurdu.
Elon Musk duyurdu: Twitter’a sesli ve görüntülü arama

Geçtiğimiz yıl Twitter’ı olaylı bir şekilde satın alan Elon Musk, platformun başına geçtiğinden beri yaptığı değişiklikler ve yeniliklerle dikkat çekmeye devam ediyor. Ünlü milyarder son olarak da Twitter’a sesli ve görüntülü arama özelliği geleceğini duyurdu.

Twitter CEO’su Elon Musk, platforma gelen arama ve şifreli mesajlaşma gibi yeni özelliklerle ilgili ayrıntıları açıkladı. Musk tweet’inde; “Yakında, bu platformdaki herhangi biriyle sesli ve görüntülü sohbet olabilecek, böylece dünyanın herhangi bir yerindeki insanlarla telefon numaranızı vermeden konuşabilirsiniz” dedi.

Musk, bu yeni adımıyla Twitter’ı, Meta çatısı altındaki Facebook ve Instagram ile benzer bir yapıya sahip hale getirebilecek.

Son bir yıldır sık sık platformda yapılan değişikliklerle gündeme gelen Twitter, geçtiğimiz günlerde de birkaç yıldır etkin olmayan hesapları kaldırarak ve arşivleyerek bir temizlik süreci başlatacağını söylemişti.

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