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Elon Musk duyurdu: Twitter’da ‘mavi tik’in ücreti belli oldu

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Tesla ve SpaceX'in Üst Yöneticisi Elon Musk, satın aldığı Twitter'ın, mavi tike sahip onaylı hesaplarından aylık 8 dolar ücret alınacağını bildirdi.
Elon Musk duyurdu: Twitter’da ‘mavi tik’in ücreti belli oldu

Elon Musk, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, “Twitter’ın mavi onay işareti olan veya olmayanlar için mevcut lordlar/köylüler sistemi saçmalık. Bu işaret ayda 8 dolar.” ifadesini kullandı.

Söz konusu rakamın ülkeden ülkeye değişebileceğini belirten Musk, ayda 8 dolar ödeyen kişilerin, birçok alanda platformda öne çıkacağını, daha uzun video ve ses paylaşabileceğini ve yarı oranda reklam göreceğini aktardı.

Musk, “Bu yöntemle içerik üreticilerini ödüllendirmesi için Twitter’a bir gelir kapısı açılacak.” ifadesine yer verdi.

NELER YAŞANMIŞTI?

Nisan ayında 44 milyar dolarlık teklifle Twitter'ın karşısına çıkan Elon Musk, satın alma sürecini, bot hesap sayısı konusunda şirketin şeffaf davranmadığını ileri sürerek çıkmaza sokmuş, durum mahkemeye kadar gitmişti.

Geçen hafta Twitter ve Musk arasında nihayet anlaşmaya varıldı ve Twitter'ın yeni sahibi oldu. Musk'ın Twitter'ı neden satın aldığı sık sık tartışma konusu olurken milyarder iş insanı Twitter'da yayınladığı bir yazı ile platformu neden satın aldığını açıkladı.

Musk, ifade özgürlüğüne belirli bir çerçeve ile yer vereceğini ve reklamların platformdaki içeriği etkilediğini belirtirken, satın alma işlemi tamamlanır tamamlanmaz da şirketin üst düzey yöneticilerini kovmuştu.

MUSK’IN TWITTER PLANLARI

Elon Musk, Twitter'da daha uzun videolara ve genişletilmiş karakter sayısına izin vermeye açık olduğunu söyledi.

Twitter kullanıcıları uzun zamandır daha fazla karakter sayısı ve daha uzun videolar yayınlamak istiyorlardı ve Elon Musk da artık bunun gerçekleşebileceğini söyledi.

Bir Twitter kullanıcısı, Musk'a; “Karakter sınırlarından kurtulabilir miyiz veya en azından büyük ölçüde genişletebilir miyiz? Kamusal söylem için daha iyi olur, değil mi?” diye sordu. Musk da “Kesinlikle” yanıtını vererek, değişikliğin gelebileceğine dair yeşil ışık yaktı.

Twitter şu anda tweet'leri 280 karakterle sınırlandırıyor. Musk ayrıca, kullanıcıların Twitter'da yayınlayabilecekleri videoların uzunluğunu artırmayı düşündüğünü de ima etti.

DAHA UZUN VİDEO İSTEĞİNE OLUMLU YANIT

Başka bir Twitter kullanıcısının, “Daha uzun videolar yayınlayabilmemiz için izin verilen video uzunluğunu uzatma şansımız var mı? Göndermeyi çok istediğim videolar var” sorusuna ise “100” emojisi ile yanıt vererek video konusunda da ılımlı olduğunu gösterdi. Şu anda Twitter'daki videolar iki dakika 20 saniye ile sınırlı.

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