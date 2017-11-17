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Elon Musk elektrikli kamyon 'Tesla Semi Truck' ve 'en hızlı otomobil'i tanıttı

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Elon Musk elektrikli kamyon 'Tesla Semi Truck' ve 'en hızlı otomobil'i tanıttı
Tesla CEO'su Elon Musk, Model 3'ün ardından bu kez elektrikli kamyon Semi Truck'ı tanıttı. Lansmanı yapılan bir diğer araç ise Tesla'nın spor otomobili oldu.

Tesla'nın elektrikli kamyonu 'Semi Truck', ABD'nin Kaliforniya eyaletinde düzenlenen etkinlikle görücüye çıktı.

Lansmanı yapılan bir diğer araç ise Tesla'nın spor otomobili oldu. Musk, Tesla Roadster 2.0 adlı aracın sıfırdan saatte 100 kilometre hıza 1,9 saniyede ulaştığını söyledi ve seri üretimi yapılan bugüne kadarki en hızlı araç olacağını da vurguladı.

Tesla CEO'su Elon Musk, gecede sahne alarak yeni otomobili tanıtımına " Çok çabuk hızlanan, İnanılmaz bir araç yapmak istedik" sözleriyle başladı.

Tesla Semi Truck, yüklü değilken 0-100 kilometre hızlanmayı 5 saniye gibi kısa bir sürede gerçekleştirebiliyor. 

Aracın yüklüyken bu hıza 20 saniyede ulaşabileceği belirtiliyor. 

Tesla, tam dolum ile 800 kilometre menzile sahip olan aracın aktarım parçaları için 1 milyon kilometre garantisi veriyor (Dünya çevresinde 40 turdan fazla)

Musk ayrıca aracın 40 dakikalık bir şarj ile 640 kilometre gidebileceğini de söyledi.

Tesla, yeni elektrikli kamyonu Semi Truck'ı Twitter hesabından tanıtırken 'Bugatti Chiron'dan daha aerodinamik olduğunu açıkladı.

2019 yılında piyasaya sürülecek elektrikli kamyonu almak isteyenlerin 5 bin dolar rezervasyon bedeli ödemesi isteniyor.

'AutoPilot' özelliğiyle gelecek olan Semi Truck, bu sayede şeridini koruyacak ve sürücüye fren yardımı yapacak.

Tesla Semi Truck'ın tasarımında mermiden esinlenilmiş ve bu sayede aerodinamik özelliklerinin artırılması hedeflenmiş. 

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