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Elon Musk eleştirilere yanıt verdi: Uzayda milyarlarca uydu için yer var

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Uzay teknolojileri şirketi SpaceX'in CEO'su Elon Musk, uydu çalışmalarına yönelik eleştirilere yanıt vererek uzayda milyarlarca uydu için yeterli yer olduğunu söyledi.
Elon Musk eleştirilere yanıt verdi: Uzayda milyarlarca uydu için yer var

Uzay teknolojileri şirketi SpaceX'in CEO'su Elon Musk, uydu çalışmalarına yönelik eleştirilere yanıt vererek uzayda milyarlarca uydu için yeterli yer olduğunu söyledi.

Starlink uyduları nedeniyle Çin'in uzay istasyonunu tehlikeye atmakla suçlanan Elon Musk, eleştirilere yanıt verdi.

Financial Times'a röportaj veren Musk, SpaceX Starlink uydularının Dünya'nın yörüngesinde çok fazla yer kapladığı yönündeki iddiaları reddetti.

"Uzay son derece muazzam ve uydular çok küçük. Bu, başkalarını herhangi bir şekilde etkili bir şekilde engellediğimiz bir durum değil. Kimsenin bir şey yapmasını engellemedik, engellemeyi de beklemiyoruz.”

SpaceX şimdiye kadar yörüngeye yaklaşık 2 bin Starlink uydusu gönderdi ve şirket, tüm dünyaya uydu internet erişimi sağlamak amacıyla toplamda 40 binden fazla uydu fırlatmayı planlıyor.

Çin SpaceX'i BM'ye şikayet etti

Çin, Starlink projesi için yörüngeye gönderilen uyduların uzay istasyonu için tehlike oluşturduğunu söyleyerek Elon Musk'ı Birleşmiş Milletler Uzay Ajansı'na şikayet etmişti.

Pekin, ülkenin uzay istasyonunun Starlink uydularıyla iki "yakın karşılaşma" yaşadığını ve kazayı önleme manevrası yapmak zorunda kaldıklarını açıklamıştı.

Çin'in bu ay Birleşmiş Milletler Dış Uzay İşleri Ofisi'ne sunduğu bir belgeye göre, olaylar 1 Temmuz ve 21 Ekim tarihlerinde meydana geldi.

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