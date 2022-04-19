Elon Musk gazetecilere sert çıktı

SpaceX ve Tesla'nın CEO'su Elon Musk, pazartesi günü verdiği bir röportajda, gelecekle ilgili yürüttüğü tahminlerini gazetecilerin çürütmesinin "çok sinir bozucu" olduğunu söyledi.

TED Talks’un küratörü Chris Anderson ile yaptığı röportajda konuşan milyarder iş insanı Elon Musk, gelecekle ilgili tahminlerinin çürütülmesi konusunda “Bunlar sadece tahmin, insanlar beni bu şeylere bağlamamalı” dedi.

Business Insider’ın haberine göre, Musk röportajda, “Günahlarımı listelerseniz, dünyadaki en kötü insan gibi görünüyorum. Ama bunları doğru yaptığım şeylerin karşısına koymanız çok daha mantıklı” dedi.

Gazetecilerin onun doğru olan tahminlerini görmezden geldiğine ve onun yerine hatalarına odaklandığına inanan Musk, “Yine bir tahminde bulunacağım ve sonra beş yıl içinde bir makale yazan bir pislik olacak: ‘Elon bunun olacağını söyledi ve olmadı! O bir yalancı ve bir aptal!'” diye düşünüyor.

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“Aslında, bir şeyi ne kadar uzun süre yaparsanız, kümülatif olarak da o kadar fazla hata yapacaksınız. Bu hataları toplarsanız, kulağa gelmiş geçmiş en kötü tahminci benmişim gibi gelecek” diyen Musk, bir şeyin ne kadar süreceğini karıştırdığı için yanlış bir şekilde eleştirildiğini düşündüğünü söyledi.

Musk, “Mesele, birkaç yıl gecikmiş olması değil, bunun gerçekleşmesidir” diye ekledi.

Bu röportaj, milyarder iş insanının gazetecilere ilk kez sert çıkışması değil. Tesla’nın CEO’su olan Musk, otopilottayken kaza yapan Tesla arabalarının kapsamını da defalarca eleştirmişti.

Kapsamın “sorumsuz” olduğunu söyleyen Musk, bunun, insanlar tarafından kullanılanlardan daha güvenli olma potansiyeli olan veya kendi kendine giden arabaların imajını kötü etkileyeceğini savundu.