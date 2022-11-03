Elon Musk geldi, Twitter çalışanları ofiste uyumaya başladı

Nisan ayından beri Twitter’ı satın almaya çalışan Elon Musk, nihayet geçtiğimiz hafta platformu almış ve hızla çalışmalara da başlamıştı. İlk iş olarak üst düzey yöneticileri gönderen yeni Twitter CEO’su, şirketin kalan çalışanlarını da zorlayan işler istiyor.

Milyarder iş insanı verdiği projeler için sıkı teslim tarihleri belirtirken, çalışanlar da buna uyum sağlamak için kelimenin tam anlamıyla gece gündüz demeden çalışıyorlar. Hatta bir Twitter yöneticisinin ofiste yerde uyuyan fotoğraflarının paylaşılması sosyal medyada olay oldu.

Twitter’ın ürün yönetimi direktörü Esther Crawford, bir uyku tulumunda konferans odasına benzeyen bir yerde bir masa ve bazı sandalyeler arasında, uyku maskesini takmış bir şekilde uyurken fotoğraflandı.

“Bazı insanlar aklını yitirdiği için açıklayacağım: Zor şeyler yapmak fedakarlık gerektirir (zaman, enerji vb.). Dünyanın her yerinde yeni bir şeye hayat vermek için çaba sarf eden takım arkadaşlarım var, bu yüzden onlara görünmek ve takımı engellememek benim için önemli.

Twitter’da inanılmaz yetenekli ve hırslı insanlarla çalışıyorum ve şu anda normal bir zaman değil. Muazzam bir ticari ve kültürel geçişe 1 haftadan az kaldı. Biz #OneTeam’iz ve bunu göstermek için #LoveWhereYouWork hashtag’ini kullanıyoruz, bu yüzden #SleepWhereYouWork ile retweet’ledim. Aylardır çılgın bir kamu alımının ortasındayız ama devam ediyoruz ve gücümüz ve dayanıklılığımızla gurur duyuyorum.

Ailemi seviyorum ve bu zamanları anladıkları için onlara minnettarım. Twitter ölçeğinde yeni şeyler inşa etmek çok zor. Bu işi teknolojideki en iyi insanlardan bazılarıyla birlikte yaptığım için şanslıyım.”

7/24 ÇALIŞMA İSTEDİ

Crawford, yaşadıklarını şirketin geçirdiği zor zamanlara bağlasa da Elon Musk, katı çalışma şartlarıyla tanınan bir patron.

Insider’ın haberine göre de Musk, çalışanlara; Twitter’ın kullanıcı doğrulama sürecinin elden geçirilmesi için 7/24 çalışmaları gerektiğini belirten bir mesaj göndermiş. Haberde, çalışanların projeyi hafta sonuna kadar tamamlayamama durumlarında işlerini kaybedebileceklerinden korktukları belirtiliyor.

Fotoğraf, sosyal medyada da yayılırken ofis katında uyumanın aşırı olduğunu düşünen kullanıcılardan tepkiler aldı.