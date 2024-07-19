Elon Musk haklı mı, bu şimdiye kadar karşılaştığımız en ciddi IT olayı mı?

Space X, Tesla ve X platformunun sahibi milyarder iş insanı Elon Musk bugün yaşananları "Şimdiye kadarki en büyük IT fiyaskosu" diye nitelendirdi.

Space X, Tesla ve X platformunun sahibi milyarder iş insanı Elon Musk bugün yaşananları "Şimdiye kadarki en büyük IT fiyaskosu" diye nitelendirdi.

Peki Musk haklı mı?

İnsanlar üzerindeki etkisine bakıldığında daha kötüsü akla gelmiyor. Başka hiçbir olay toplumun ve endüstrinin bu kadar geniş bir kesimini etkilememişti.

Buna benzer büyük bir kesinti en son Facebook, WhatsApp ve Instagram'ın sahibi olan Meta platformlarında 2021'de yaşanmıştı. Milyarlarca sosyal medya kullanıcısının yanı sıra milyonlarca işletme bu olaydan etkilenmişti.

Ancak bugün gördüğümüz Crowdstrike kaynaklı kesinti bambaşka bir seviyede. Bu boyutta bir olay daha önce 2017 yılında, iki kasıtlı siber saldırının yüz binlerce bilgisayarı devre dışı bırakması sırasında görülmüştü.

Ama bugün yaşananların dünya çapında çok daha fazla bilgisayarı ve şirketi etkilemiş olması muhtemel. Musk'ın haklı olup olmadığını, normalliğin ne kadar sürede geri döndüğü ve geride bırakılanları temizlemenin ne kadara mal olacağı gösterecek.