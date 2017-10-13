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Elon Musk hayaline bir adım daha yaklaştı

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Elon Musk hayaline bir adım daha yaklaştı
ABD’li milyarder işadamı Elon Musk, bilim dünyası tarafından ‘beşinci ulaşım şekli’ olarak ifade edilen en son teknoloji ‘Hyperloop’ sistemi hedefine bir adım daha yaklaştı.

Hyperloop taşıma sistemini konseptten gerçekliğe taşımak için çalışan lider girişimlerden biri olan Hyperloop One hedefine bir adım daha yaklaştı. Hyperloop One projenin hayata geçmesi için hayati öneme sahip bir yatırım aldı.

Bugün yaptığı duyuruda Sir Richard Branson ve firması Virgin’in, Hyperloop One’a yatırım yaptığı ve projede yer aldığı belirtildi. Virgin'in projeye yaptığı yatırımın ardından projenin Virgin Hyperloop One olarak değiştirildi. Seyahat alışkanlıklarımızı değiştirmeğe aday olan sistem geçtiğimiz aylarda saate 305 km hızla giderken başarıyla test edilmişti. 

Testin nihai amacı saatte 1120 km hıza ulaşmak. Test, teorik olarak Los Angeles'tan San Francisco'ya yolcuları 30 dakika içinde götürebilecek fütüristtik ulaşım sisteminin geliştirilmesinde önemli bir adım. 'Hyperloop’ sistemi, 2013 yılında Elon Musk tarafından ortaya atılmıştı. 

Hyperloop One, dünyada tek hyperloop sistemleri yaratmak isteyen şirket değil. Şirketin, 2024 yılına kadar sistemini çalıştırmayı hedefleyen Hyperloop Transportation Technologies (HTT) adlı bir rakibi var. HTT Mart ayında döngüler için yolcu bölmelerini inşa etmeye başladığını açıkladı.

HTT, levitasyon sistemi ile ilgili planlarını, Kaliforniya’da bir test pisti için yaptığı anlaşmaları ve Slovakya’daki potansiyel bir döngü kurmak için gerçekleştirdiği ortaklığı açıklamış olmasına rağmen henüz kamuya açık bir test gerçekleştirmedi. Hyperloop’dan ayrılan Brogan BamBrogan'ın kurduğu Arrivo’da hyperloop yarışındaki şirketler arasında yer alıyor. Ancak yeni şirket, bu yılın başlarındaki kurulumundan bu yana çok fazla şey yapmadı.

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