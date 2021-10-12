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Elon Musk iddialı konuştu: 40 yıl içinde Mars'ta Tesla fabrikası kurabiliriz

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Elon Musk, 40 yıl içinde Mars'ta Tesla fabrikaları kurmak istediğini açıkladı.
Elon Musk iddialı konuştu: 40 yıl içinde Mars'ta Tesla fabrikası kurabiliriz

Tesla ve SpaceX CEO'su Elon Musk, Mars'ta kolonileşme planlarının yanına, Kızıl Gezegen'e araba imal etmeyi de ekledi.

Şirketin geçen hafta ABD'nin Teksas eyaletinin Austin kentinde düzenlenen hissedar toplantısında Musk, 'Dünya dışında fabrika' fikrinin yakın gelecekte gerçekleşmeyebileceğini, fakat bunun bir ihtimal olduğunu belirtti.

Sputnik'in Fox Business'tan aktardığına göre, hissedarlardan birinin, Tesla'nın 'gezegen dışında' araç üretmeye ne zaman başlayacağı yönündeki sorusuna yanıt veren Musk, "Tesla'nın ilk gezegen dışı fabrikasının yıllarca gerisindeyiz" dedi.

Musk, "Yani, ölmeden önce bir tanesini görmek isterim. Harika olur. Ben ölmeden önceki 40 yıl içinde kurabilsek harika olur" ifadelerini kullandı.

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