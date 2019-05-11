Elon Musk, İngiliz Dalgıca ‘Pedofili’ Dediği İçin Davalık Oldu

Elon Musk, İngiliz dalgıç Vernon Unsworth’a ‘pedofili’ dediği gerekçesiyle davalık oldu. İkili arasındaki sözlü atışmalar, geçtiğimiz yaz Tayland’da bir mağarada sıkışıp kalan genç futbolcuların su altı kurtarma operasyonu sonrasında gerçekleşti. Los Angeles’taki bir federal mahkeme hâkimi, Tesla CEO’sunun Unsworth tarafından açılan hakaret davasına yaptığı itirazı reddetti ve mahkemenin 22 Ekim 2019 tarihinde gerçekleşeceğini söyledi.

Musk, Unsworth’un Musk’ın kurtarma planlarını saçma bulduğu ve ‘duyar kasmak’ amaçlı yaptığını söylemesinin ardından İngiliz dalgıca Twitter’dan ‘pedofili’ sıfatını yakıştırdı. Musk, bu ‘hakaretine’ yasal işlemde bulunulamayacağını savunsa da, davayı denetleyen yargıç aynı fikirde olmadı.

Unsworth, Musk’tan 75.000 dolardan fazla tazminat istiyor. Dava ayrıca Musk’ın herhangi bir kişiye daha aşağılayıcı yorumlar yapmasını yasaklayan bir mahkeme kararı da talep ediyor çünkü biliyorsunuz ki Tesla CEO’su, Twitter’da yaptığı sansasyonel hareketlerle iyice ünlendi.

Bu, bir yıldan kısa bir süre içinde ikinci defa Musk’ın Twitter’daki başıboş tweetleri yüzünden başının belaya girmesi oluyor. Geçtiğimiz yıl Tesla ve Musk, Twitter’dan attığı gönderilerle yatırımcıları yanlış yönlendirdiği gerekçesiyle 40 milyon dolarlık bir tazminat ödemişti.