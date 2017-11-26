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Elon Musk insanlığın hayatta kalma şansını açıkladı

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Elon Musk insanlığın hayatta kalma şansını açıkladı
Daha önce pek çok platformda karamsar senaryoları dile getiren Elon Musk, bu sefer insanoğlunun yapay zekaya karşı hayatta kalma şansını açıkladı.

Uzay aracı ve roket üreticisi SpaceX şirketi ile uzay taşımacılığında ve karada da ses hızına yakın Hyperloop taşıma sistemi ile yeni bir dönem başlatmaya çalışan Elon Musk, yapay zekâ konusunda bir kez daha uyardı. 

Yapay zekânın insanlık için en büyük tehlike olabileceğini tekrarlayan Musk, bu sefer insanlığın hayatta kalma şansını açıkladı. 

Musk'a göre, yapay zekaya sahip robotlara karşı insanlığın hayatta kalma şansı yüzde 5 ila 10 arasında. 

Musk geçtiğimiz aylarda uzun süredir dile getirdiği gelecekte karşılaşacağımız yapay zekanın insanoğluna hükmetmesini engellemek için kolları sıvamıştı. 

Teknolojik ilerlemenin bir sonucu olarak yapay zekanın insanoğluna hükmedeceği kehanetini defalarca farklı platformlarda dile getiren Musk, bunun çözümünün insanların da yapay zeka gibi bir beyin yapısına sahip olmasından geçtiğini daha önce defalarca dile getirmişti. 

Musk, insanların yapay zeka gibi bir beyin yapısına sahip olmasını mümkün kılmak adına 'Neuralink' isimli şirket kurarak araştırmalarına start verdi. 

Daha önce ABD basınında yer alan iddiaları doğrulayan Musk'ın bu projesinin nihai amacı insanların doğrudan beyinlerindeki yapay sinir ağları ile bilgisayar ve diğer elektronik cihazları yönlendirebilecek bir teknoloji geliştirmek. 

Musk'ın iddiasına göre, şirket 4 yıl içinde hedefe ulaşmak için yoğun bir mesai harcıyor. 

Yine Musk'ın konu ile ilgili açıklamasına bakılırsa bu teknoloji hayatımıza girdiğinde beyin hasarları, lezyona da daha kolay çözümler bulunacak. 

Musk'ın en ilgi çeken iddiası ise bu teknolojinin bilim kurgu filmlerini aratmayacak telepatinin de önünü açacağı iddiası.

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