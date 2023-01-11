  • BIST 4.728,88
  • Altın 1130.49
  • Dolar 18.7751
  • Euro 20.1963
  • Lefkoşa 16 °C
  • Mağusa 17 °C
  • Girne 16 °C
  • Güzelyurt 14 °C
  • İskele 17 °C
  • İstanbul 12 °C
  • Ankara 9 °C
SON DAKİKABel fıtığında doğru sanılan 10 hatalı bilgi

Elon Musk kaybettiği servetle Rekorlar Kitabı'na girdi

»
Dünyanın en zengin iş insanlarından Elon Musk gündemden düşmüyor. Milyarder iş insanı bu kez, kaybettiği servetle Guinness Dünya Rekorları Kitabı'na girdi.
Elon Musk kaybettiği servetle Rekorlar Kitabı'na girdi

Bir dönem dünyanın en zengin kişisi unvanını elinde bulunduran Elon Musk, bu kez kısa sürede kaybettiği servetle rekor kırdı.

Bazı kaynaklara göre, 2021'den bu yana yaklaşık 200 milyar dolar kaybeden Musk, Guinness tarafından 'tarihte en büyük kişisel servet kaybı yaşayan kişi' ilan edildi.

Bundan önceki rekor 2000 yılında 58 milyar dolardı.

Tesla ve Twitter etkisi

Tahminlere göre, Musk’ın net serveti 340 milyar dolarla kasım 2021’de zirveyi görmüştü.

Ancak Tesla hisseleri geçen yıl sert düştü, ortalama yüzde 65 geriledi. Bu düşüş, Musk’ın 2022 ekim ayında Twitter’ı satın almasının ardından hız kazandı.

Elon Musk, bu gelişmeler yüzünden dünyanın en zengin insanı unvanını da yitirdi.

Son tahminlere göre, Musk’ın serveti halihazırda 144 milyar dolar civarında.. 

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Gelecekte metaverse evreninde mi çalışacağız?09 Ocak 2023 Pazartesi 17:25
  • Goldman Sachs 3200 kişiyi işten çıkaracak09 Ocak 2023 Pazartesi 12:58
  • Twitter, Trump’ın eski danışmanı Flynn’in hesabını tekrar kullanıma açtı08 Ocak 2023 Pazar 22:26
  • Kıdem tazminatı tartışmaları sürerken Elon Musk daha fazla personeli işten çıkardı08 Ocak 2023 Pazar 20:53
  • Microsoft ChatGPT’yi arama motoruna ekliyor06 Ocak 2023 Cuma 20:53
  • 200 milyondan fazla Twitter kullanıcısının e-posta adresi çalındı06 Ocak 2023 Cuma 14:31
  • Siyasi krizde Elon Musk tarafını belli etti06 Ocak 2023 Cuma 14:05
  • Meta'ya gizlilik yasası ihlalinden dev para cezası05 Ocak 2023 Perşembe 18:51
  • Yeni araştırma: Sosyal medya çocukları aşırı alıngan hale getiriyor04 Ocak 2023 Çarşamba 23:05
  • Hayattaki son Apollo 7 astronotu Walter Cunningham 90 yaşında öldü04 Ocak 2023 Çarşamba 22:18
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti