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Elon Musk kendi haline ağladı: İşkence dolu bir yıldı

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ABD'de bir dizi teknoloji şirketinin CEO'su Elon Musk, New York Times'a gözü yaşlı bir röportaj verdi: ''Son bir yıl, kariyerimin en zor ve en ıstıraplı yılıydı. İşkence doluydu.''
Elon Musk kendi haline ağladı: İşkence dolu bir yıldı

Tesla, SpaceX ve diğer pek çok şirketin sahibi ABD'li mucit girişimci Elon Musk, hem kendi imajı hem de şirket kazançlarının ağır darbe aldığı bir yılın bilançosunu çıkardı. New York Times gazetisine duygusal bir röportaj veren Musk, sık sık gözlerinden yaşlar akıtarak içini döktü.

New York Times'ın 'kah ağladı kah güldü' diye betimlediği Musk, dışardan 'kendi etti kendi buldu' şeklinde gözlemlenen performansından şöyle söz etti: ''Son bir yıl, kariyerimin en zor ve en ıstıraplı yılıydı. İşkence doluydu.''

Musk'ın geçen hafta Tesla'yı borsadan çekeceğine dair tweet atıp bu hafta blogunda finansmanı Suudi Arabistan'dan bulduğunu duyurması, yatırımcıları şoke ederken dava açılmasına bile yol açmıştı.

KİMSEYE SORUP DANIŞMADAN

 

​Yatırımcılar açısından 'bardağı taşıran son damla' olan tweetle ilgili Musk ''Evimden havaalanına giderken attım ve atmadan önce kimseye göstermedim. Göndermiş olduğum için pişmanlık duymuyorum ve Twitter'dan çıkmayı planlamıyorum'' diye konuştu.

AĞZINA GELENİ SÖYLEYİNCE

Tesla'yı borsadan çıkarmanın Wall Street'in şirket üzerindeki muazzam beklenti ve baskısına son vereceğini savunan Musk'ın sadece iş alemindeki değil toplumsal hayattaki performası da tartışılıyor. Geçen ay Tayland'daki mağarada mahsur kalan 12 çocukla antrenörlerinin kurtarılmasına yardım eden İngiliz mağaracıyı pedofiliyle suçlayıp sonra özür dilemesi hafızalarda.

FABRİKADA YATIP KALKAR OLDU

Tesla'nın Model 3'ü için üretim hedeflerine ulaşmakta zorlanılırken fabrikada yatıp kalkan Musk, bu kadar yorgunluktan fiziksel ve zihinsel olarak etkilenip etklenmediği sorusunu ''Pek de muhteşem değildi. Endişelenen dostlar uğrayıp durumuma bakıyordu'' diye yanıtladı.

INSOMNIA'DAN MUSTARİP

 

Elon Musk, Tesla

INSOMNIA'DAN MUSTARİP

 

Uyumakta zorlandığını kabul eden Musk ''Ya uyumama tercihi ya da uyku ilacı'' dedi.

HODRİ MEYDAN ÇEKTİ: BENDEN İYİSİ VARSA GELSİN

Yine de Tesla'daki yönetici rollerinden ayrılma gibi bir düşüncesi olmadığını belirterek ''Elinizin altında daha iyi iş çıkaracak biri varsa lütfen beni haberdar edin. Benden daha iyi iş çıkaracak biri varsa iş onundur, hemen dizginleri ele alabilir'' diye meydan okudu.

 

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