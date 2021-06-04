Elon Musk kırık kalp emojisi paylaştı, Bitcoin sert düştü

160 milyar dolarlık servetiyle dünyanın en zengin üçüncü insanı olan Elon Musk, bir kez daha Bitcoin yatırımcılarını üzdü.

Musk’ın Twitter hesabından kırık kalp emojisi paylaşmasının ardından Bitcoin’in değeri 39 bin dolardan 36 bin dolara geriledi.

Daha önce de birçok kez sosyal medya paylaşımlarıyla kripto para piyasasında sert fiyat hareketlerine neden olan Musk’ın son paylaşımıyla Bloomberg Crypto endeksi de yüzde 4 geriledi.

Elon Musk’ın paylaştığı görselde, kadın “Biliyorum, eğer başka bir Linkin Park şarkısından alıntı yaparsan aramızdaki ilişki biter dedim ama başka birini buldum” sözüne karşılık erkek “Yani sonuçta önemli bile olmadı?” yanıtını veriyor.

Bir süre Bitcoin ve Dogecoin başta olmak üzere kripto paralara dönük olumlu paylaşımlar yapan ve CEO’su olduğu elektrikli araç üreticisi Tesla üzerinden Bitcoin yatırımı da yapan Musk, yeşil dönüşüm kredilerinden yararlanmak üzere harekete geçmiş ve kripto paraları eleştirmeye başlamıştı.

Bitcoin Nisan ayında 65 bin dolar seviyesinin üzerine çıkarak rekor kırmıştı.