Elon Musk krizlerden kurtulamıyor… Twitter’a 228 milyon dolarlık dava

Elon Musk geçtiğimiz aylarda Twitter'ı rekor bir fiyata satın aldı ama şirket, bir türlü krizlerden başını kaldıramıyor. Şimdi de 228 milyon dolarlık bir dava ile karşı karşıya.

Twitter, Elon Musk’ın yönetimi devralmasından bu yana sık sık yeni bir skandalla gündeme geliyor. Binlerce kişinin işten çıkarılması, ofis kiralarının ödenmemesi gibi krizlerden sonra şimdi de 228 milyon dolarlık bir telif davasıyla karşı karşıya.

Ünlülerin fotoğraflarını medya kuruluşlarına lisanslayan Backgrid, Twitter’a 228 milyon dolarlık bir telif davası açtı.

Fotoğraf ajansı, telif hakkıyla korunan 1.500’den fazla fotoğrafın, Twitter’da silinmesi için platforma 6.700’den fazla telif bildirimi gönderdiğini ancak Twitter’ın konuyla ilgili hiçbir şey yapmadığını söylüyor.

Backgrid, Twitter'ın hiçbir telif bildirimine yanıt vermediğini ve tek bir görüntüyü bile kaldırmadığını iddia ediyor. Ayrıca Twitter’ın izinsiz yüklemelerin yeniden paylaşılmasına izin verdiğini ve sosyal medya devinin ihlal karşısında hesapları askıya alma politikasında başarılı olmadığını söyledi.

Backgrid, Twitter’ın davranışının neden olduğu zararın görüntü başına 150.000 dolar olduğunu tahmin ediyor ve bu da 228,9 milyon doları tutarında yasal tazminat talebini ortaya çıkarıyor.