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Elon Musk Mars için tarih verdi

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Elon Musk Mars için tarih verdi
Geçtiğimiz aylarda Mars'a koloni kurmak için geliştirdiği projesini açıklayan SpaceX'in CEO'su Elon Musk, Mars hedefi için tarih verdi.

Geçtiğimiz hafta gezegenimizin uydusu Ay yüzeyinde bulunan dev bir gezegenler arası roketin sunumunu takipçileri ile paylaşan Musk, Mars üssünün tasarımını da görücüye çıkarmıştı. 

"Ay Üssü Alfa" ve "Mars Kenti" adıyla paylaşılan karelerde gezegenler arası bir rokete de yer verilmişti. 

Reddit'te sosyal medya kullanıcılarının sorularını yanıtlayan Elon Musk, BFR'nin ilk kargo versiyonlarının (insansız) 2022 yılında Mars'a gideceğini de söyledi.

Musk söz konusu roketi, daha önce "Ay seyahatleri için ideal bir araç" olarak nitelendirmişti. 

Musk, Meksika'nın Guadalajara kentindeki 67. Uluslararası Uzay Yolculuğu Konferansı'ndaki konuşmasında, "Gezegenlerarası Taşıma Sistemi Projesi" hakkında bilgi vermişti. 

Musk, 10 yıl içinde kamu-özel ortaklığıyla Mars'a insan göndermek ve 200 bin dolarlık bilet ücretini karşılayanlar için bu gezegende kendi kendine yetebilen bir şehir kurmak istediğini belirtmiş, bu konuda 10 milyar dolarlık yatırım öngörüldüğüne değinen iş adamı Musk, yolculukta "yeni teknolojiler" ve "inovatif yapılar" kullanarak maliyetin düşürülmesi gerektiğini ifade etmişti. 

Sahibi olduğu SpaceX'in BFR ve BFS araçları sayesinde insanoğlunun "Kızıl Gezegen"e inebileceğini anlatan Musk, bu araçların saatte 100 bin kilometreden fazla hızla ilerleyeceğini ve aracın sıcaklığının bin 650 santigrat derecenin üzerine çıkacağını kaydetmişti. 

Musk, aynı konuşmasında uzay gemisinde yakıt olarak metan ve oksijen kullanılacağını dile getirmişti. 

Şu anda teori aşamasında olan bu projeler için Musk, henüz NASA, ESA veya Rusya ile bir anlaşma imzalamış değil.

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