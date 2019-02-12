  • BIST 101.646
  • Altın 222,034
  • Dolar 5,2766
  • Euro 5,9559
  • Lefkoşa 12 °C
  • Mağusa 12 °C
  • Girne 14 °C
  • Güzelyurt 10 °C
  • İskele 12 °C
  • İstanbul 7 °C
  • Ankara 9 °C
SON DAKİKAArjantinli futbolcu Emiliano Sala'yı taşıyan uçağın enkazında bir ceset bulundu

Elon Musk, Mars'a gidiş biletinin fiyatını açıkladı

» »
Musk, insanların evlerini satıp Mars’a taşınabileceklerini iddia ediyor
Elon Musk, Mars'a gidiş biletinin fiyatını açıkladı

Tesla, SpaceX ve Solarcity gibi şirketlerin kurucusu olan milyarder girişimci Elon Musk, hayalini kurduğu Mars’a gitmenin maliyetini açıkladı. Musk, Kızıl Gezegen’e gidiş biletinin 500 bin doların altında olabileceğini, dönüş biletinin ise ücretsiz olacağını söyledi.

Euronews’ta yer alan habere göre, SpaceX şirketi, insanları Mars’a götürecek Starship roketini inşa etmeye devam ederken, bir Twitter kullanıcısı Musk’a, Mars’a yolculuk etmenin bedelinin ne kadar olacağını sordu. Musk da, Mars’a gidiş biletinin 500 bin dolardan az olabileceği yanıtını verdi.

Musk, ayrıca, zamanla bu ücretin 100 bin doların da altına düşeceğini ve insanların evlerini satıp Mars’a taşınabileceklerini iddia ediyor. Geçtiğimiz Kasım ayında, Elon Musk katıldığı bir programda Mars’a taşınma ihtimalinin yüzde 70 olduğunu ancak yolculuk sürecinde ölüm riskinin de yüksek olduğunu söylemişti. 

Etiketler: , , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Milyonları bitiren piyango talihlisi, şimdi ağır işçilik yapıyor: 'Pişman değilim'13 Şubat 2019 Çarşamba 09:20
  • Prof. Dr. Narlı: Tuzlandığı İçin Ölen Bebekler Var12 Şubat 2019 Salı 22:30
  • İlişkiyi yürütmekten yana mısınız ? (anket)12 Şubat 2019 Salı 21:30
  • Elon Musk, Mars'a gidiş biletinin fiyatını açıkladı12 Şubat 2019 Salı 21:13
  • Tır'ın lastiği patladı, tamirci havaya uçtu (video)12 Şubat 2019 Salı 21:01
  • Çıplak erkek şovu izlemeye giden yaşlı kadın, kör oldu12 Şubat 2019 Salı 20:36
  • İlk görüşte aşka mı inanıyorsunuz yoksa aşkın zamanla gelişeceğine mi? (anket)12 Şubat 2019 Salı 20:17
  • 'Etek altı görüntüsü çekenlere' 2 yıla kadar hapis12 Şubat 2019 Salı 20:11
  • Küçük kız pandaların olduğu kafese düştü12 Şubat 2019 Salı 19:13
  • Zeynep Alkan: Kanser olacağım ama kilo almayacağım!12 Şubat 2019 Salı 17:57
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti