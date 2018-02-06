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Elon Musk Mars'a göndereceği Tesla'nın fotoğrafını paylaştı

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Elon Musk Mars'a göndereceği Tesla'nın fotoğrafını paylaştı
Elon Musk Mars'a göndereceği Tesla'nın fotoğrafını paylaştı

Tesla ve Space X'in kurucusu Elon Musk, Tesla marka Roadster aracını da 'Falcon Heavy' ile uzaya göndereceğini açıklamıştı. Musk bu konuda ciddi olduğunu paylaştığı yeni fotoğraflarla ortaya koydu.

Teknioloji girişimcisi Elon Musk, kendi Tesla otomobili Tesla Roadster'ını efsane şarkıcı David Bowie'nin 'Space Oddity'si eşliğinde Mars yörüngesine yollamayı planladığını açıklamıştı.

Ünlü girişimci Instagram hesabı üzerinden yayınladığı yeni fotoğraflarla bunun gerçek olacağını gösterdi.

Musk, kırmızı renki ilk versiyon Tesla Roadster otomobilini roketin kargo bölümündeyken fotoğrafladı.

Space X, geminin Mars yörüngesinde 'Apollo 11' ile benzer bir kaderi paylaşmadığı sürece Tesla'nın 'bir milyar yıl' kadar uzayda kalabileceğini belirtti.

Musk, ilk olarak 2013'te fırlatılması planlanan 'Falcon Heavy' roketinin nihayet önümüzdeki ay test edilmeye hazırlandığını duyurdu ve Space X tarafından yapılan açıklamaların aksine fırlatmanın 2018 yılına kadar geri çekildiğini söyledi.

Falcon Heavy, şirketin 2010 yılında ilk kez test edilen Falcon 9 roketinin daha güçlü bir modeli ve o zamandan beri 40 kez fırlatma gerçekleşti.

ELON MUSK KİMDİR?

ELON MUSK KİMDİR? 
Peki teknoloji dünyasının son günlerde en çok konuşulan kişilerinden biri olan Elon Musk kimdir?

Güney Afrika asıllı ABD'li mucit ve girişimci olan Elon Musk Kanadalı bir anne Haldeman ve Güney Afrikalı bir baba Errol’un oğlu olarak dünyaya geldi.

Elon Musk kendi kendine yazılım programlayıp kodlamayı öğrendi ve 12 yaşındayken kendi yazdığı Blastar isimli oyunu tasarladı ve daha sonra bu oyunu o zamanın parası ile 500 dolara satarak bilişim sektöründeki ilk parasını kazandı.

1992'de, Kingston, Ontario’daki Queen’s University’de iki yıl eğitim aldıktan sonra ABD'nin önde gelen üniversitelerinden birisi olarak kabul gören University of Pennsylvania’da işletme ve fizik okumak için Kanada’dan ayrıldı.

Bu üniversiteden ekonomi alanında lisans diploması alan Musk, fizik alanında da yan dal diplomasının sahibi oldu.

Kardeşi Kimbal Musk’la beraber yeni organizasyonlar için bir çevrimiçi içerik yayınlama yazılımı olan Zip2 projesini hayata geçiren Musk,1999 yılında bu girişimi 307 milyon dolar nakit ve 34 milyon dolar hisse senedi karşılığında AltaVista'ya sattı.

Aynı yılın Mart ayında çevrimiçi finans ve ödeme servisi olan X.com’un ortak kuruculuğunu yaptı ve ilerleyen aylarda PayPal'i oluşturdu

2002 yılında bu girişimini ise 1.5 milyar dolara online alışveriş devi eBay'e sattı.

Musk belki de adını en çok duymamıza vesile olan şirketi SpaceX'i 2002 yılında kurdu. Musk uzay araştırmaları yapan şirketin CEO’su ve CTO’su olarak görevine devam ediyor.

SpaceX ISS'ye bir araç gönderen ve yanaştıran ilk ticari şirket olarak tarihe geçti.
 

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