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Elon Musk milyonlarca insana Neuralink beyin çipleri yerleştirmek istiyor

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Elon Musk, önümüzdeki on yıl içerisinde milyonlarca Neuralink çipini insanların beyinlerine yerleştirmeyi umduğunu söyledi.
Elon Musk milyonlarca insana Neuralink beyin çipleri yerleştirmek istiyor

Neuralink CEO'su Musk'ın açıklaması, beyin-bilgisayar arayüzünün yeni yeteneklerini ortaya koyan bir videonun paylaşılmasının ardından geldi.

Şirket tarafından yayınlanan videoya göre, cihaz takılan ikinci hasta, cihazı kullanarak nişancı oyunları oynadı ve üç boyutlu nesneler tasarladı.

Musk , Neuralink'in blog yazısına cevaben X'te "Her şey yolunda giderse birkaç yıl içinde yüzlerce kişi Neuralink'e sahip olacak, belki beş yıl içinde on binlerce, 10 yıl içinde milyonlarca kişi olacak" ifadelerini kullandı.

Neuralink, insan deneyine katılan son katılımcının, bilgisayar destekli tasarım (CAD) yazılımını kullanarak 3 boyutlu nesneler tasarlamak gibi yeni görevleri düşüncelerini kullanarak gerçekleştirebildiğini söyledi.

Katılımcı, daha önce kullandığı yardımcı teknolojilerle mümkün olmayan bir işlemle, beyin-bilgisayar arayüzünü kullanarak Neuralink şarj cihazı için özel bir montaj tasarlayıp yazdırabildi.

Ayrıca, karakteri kontrol etmek için genellikle iki ayrı kumanda kolu gerektiren video oyununu da oynayabiliyordu.

Neuralink'in gelecek planları

Musk'a göre olası uygulamalar arasında müziği doğrudan beyne aktarmak ve ışık spektrumunun yeni bölümlerini görebilmek için görme yeteneğini geliştirmek yer alıyor.

Ancak bazı nörobilimciler bu tür yeteneklerin onlarca yıl ötede olduğunu ve bilgisayar korsanlığı ve siber saldırı riskleri taşıdığını iddia ediyor.

Neuralink, insan deneylerinde kullanılan beyin implantlarına gelişmiş işlevler eklemeyi ve daha hızlı metin girişi sağlamak için el yazısı amacını tanıyabilen yeni algoritmalar geliştirmeyi planladığını söyledi.

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