Elon Musk, 2021'de de Tesla şirketinin ofislerini, Covid kısıtlamalarına yanıt olarak Texas'a taşımıştı.

Musk, o tarihten sonra ABD'de politik konularda açıktan pozisyon alıyor ve bunu sahibi olduğu X sosyal medya platformu üzerinden sık sık kamuoyuna duyuruyor.

Son olarak ABD'deki başkanlık yarışında Donald Trump'a desteğini açıklayan Musk, eski ABD başkanının kampanyasına ayda 45 milyon dolar bağış yapacağını kaydetmişti.

Yeni yasa neleri içeriyor, tepkiler ne oldu?

California Eyaleti'nde geçerli olacak yeni yasa, ABD siyasetinin önde gelen tartışma başlıklarından birisi haline geldi.

Yasa temel olarak, okulların ailelere, çocuklarının cinsiyet kimliğiyle ilgili hangi bilgileri sağlamakla yükümlü olduğunu düzenliyor.

Bu yasa, eyalet genelinde yedi okulda "ebeveyn hakları hareketi" adı altında yapılan kampanyaların sonucunda uygulamaya sokulan kurallara karşı hazırlandı. Bu kurallar, çocukların başka bir isim veya cinsiyet zamiri kullanmaları durumunda, öğretmenleri ailelere bildirimde bulunmakla yükümlü tutuyordu.

Eyalet genelinde uygulamaya girecek AB 1955 isimli yasa, bu zorunluluğu geçersiz kılıyor ve öğretmenlerin ailelere çocuklarının cinsiyet kimliği bilgilerini sağlamasına sınır getiriyor.

Yasaya destek veren LGBTQ haklarının savunucusu aktivistler, öğrencilerin mahremiyet hakkı olduğunu söylerken, yasaya karşı çıkanlar, "ebeveynlerin çocuklarındaki değişimle ilgili bilgi almaya hakları olduğunu" öne sürüyor.

Musk, "Ailelere ve şirketlere saldıran bu ve benzeri yasalardan dolayı SpaceX merkezini California Hawthorne'dan Texas Starbase'e taşıyacak" dedi.

KAYNAK,GETTY IMAGES Fotoğraf altı yazısı,California Hawthorne'daki SpaceX binası.

California Valisi Gavin Newsom, Musk'ın şirketlerini taşıma kararı sonrası X hesabından bir paylaşım yaptı.

Donald Trump'ın başkan olduğu dönemde Musk'ı sert şekilde eleştirdiği bir paylaşımı alıntıladı ve "Ona diz çöktün" mesajını verdi.

Söz konusu paylaşımda Trump, girişimleri için Musk'ın devlet desteğine ihtiyacı olduğunu ve "eğer diz çök ve yalvar desem yapardı" ifadelerini kullanmıştı.

Newsom, ABD Başkanı Joe Biden'ın başkanlık yarışından çekilme ihtimaline ilişkin tartışmalarda, Biden'ın yerine geçebilecek isimler arasında sayılıyordu.

Valilik Sözcüsü Brandon Richards, kabul edilen yasayla ilgili, "Siyasetçilerin ve okul çalışanlarının hatalı şekilde aile meselelerine karışmasını engelleyerek çocuk-ebeveyn ilişkisini koruyor" değerlendirmesini yaptı.

SpaceX şirketinin California'da 5 binden fazla çalışanı bulunuyor.