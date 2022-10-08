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Elon Musk şimdi de Çin-Tayvan krizine el attı

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Rusya-Ukrayna savaşıyla ilgili yorumlarıyla Kiev'de büyük tepki çeken dünyanın en zengin ismi Elon Musk, tepkilere rağmen dünya krizlerine çözüm önerisi sunmaktan vazgeçmeyerek şimdi de Çin-Tayvan krizine ilişkin önerileriyle dikkatleri üzerine çekti.
Elon Musk şimdi de Çin-Tayvan krizine el attı

Rusya-Ukrayna savaşına çözüm önerileriyle Kiev'de şimşekleri üzerine çeken ABD’li milyarder iş insanı Elon Musk, şimdi de Çin-Tayvan gerilimine el attı.

Musk, Twitter'da paylaştığı Ukrayna-Rusya savaşıyla ilgili yorumlarıyla büyük tartışma yaratmıştı. Ukrayna’nın doğusunda Rusya tarafından ilhak edilen dört bölgede BM gözetiminde yeniden seçim yapılmasını öneren milyarder iş insanı, “Kırım'ın Rusya’nın bir parçası” olduğu yorumuyla Kiev'de büyük tepki çekmişti.

UKRAYNALI ELÇİ KÜFRETMİŞTİ

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, kendi hesabından “Hangi Elon Musk’ı daha çok seviyorsunuz? Ukrayna’yı destekleyeni mi, Rusya’yı destekleyeni mi?” anketi yayınlamıştı. Çok sayıda Avrupalı siyasetçi de Musk’ın bilgi sahibi olmadığı konularda yorum yapmaması gerektiğini belirtmişti.

Ukrayna'nın Almanya Büyükelçisi Andrij Melnyk ise Musk'a “F… o…. sana diplomatik cevabım budur” yazmıştı.

Dünyanın en zengin ismi, tepkilere rağmen şimdi de Çin-Tayvan krizine el attı. Musk, tepki çekecek yeni bir öneride bulunarak Tayvan'ın kontrolünün bir kısmının Çin'e devredilebileceğini belirtti. Financial Times gazetesine konuşan Musk, “Benim önerim Tayvan'da özel bir idari bölge kurulması ki bu muhtemelen herkesi memnun etmeyecek” dedi.

Tesla fabrikasının bulunduğu Çin'le ilgili soru üzerine tartışma yaratacak sözler sarf eden Musk, “Bence Hong Kong'dan daha yumuşak bir düzenleme yapabilirler” ifadelerini kullandı. Musk, Tayvan krizinin sadece Tesla'yı değil Apple ve birçok büyük şirketin üretimini etkileyeceğini kaydetti.

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